Hemos llegado al punto que podemos convertirnos en seres humanos sin conciencia y sin autonomía, la sociedad panameña está pasando por una metamorfosis de personalidad y actitud, no es bueno comparar nada ni a nadie, nada es perfecto y por tal motivo las comparaciones pasan de lo sublime a lo absurdo. Pero en estos tiempos me atrevo a comparar mi generación con la actual.

En mi generación, que cubre el período de 1950 a 1990, nos enseñaron a que teníamos que luchar para lograr nuestros objetivos, los padres de familia de esta generación les inculcaron a su descendencia la nobleza, la honestidad y sobre todo la integridad como persona, no existía ese paradigma de que porque eras pobre no podías actuar con rectitud y gallardía, la riqueza que recibíamos de nuestros progenitores eran los valores a los más alto índices, no recuerdo en mi infancia ver en mi barrio a los padres de mis amigos cerrar avenidas exigiendo que el Gobierno le solucionara todos sus problemas, al contrario, ellos luchaban por salir adelante y daban el mejor ejemplo a sus hijos.

Los ciudadanos humildes de este país en un alto porcentaje han perdido su integridad de persona, los han convertido en parásitos civiles, es fuerte esta definición, pero es la realidad, ¿Dónde se rompe el eslabón? ¿Por qué estas nuevas generaciones actúan diferentes? Son interrogantes que no podremos responder con exactitud, las autoridades deben confeccionar planes a largo plazo para tratar de mejorar este fenómeno, la educación es uno de los pilares fundamentales para crear nuevos ciudadanos, la orientación familiar es otro factor importante, hay un gran porcentaje de jóvenes madres solteras, su prole crece como animalitos descarriados imitando las malas acciones.

La clase política de estos tiempos se aprovecha de estos pensamientos y alimenta la indiferencia con dádivas que solo cubren la necesidad del momento de estos ciudadanos y los convierten en los serviles de ellos, a esto le sumamos que el 90% de los políticos actuales no son de principios y valores pulcros, tienen un pensamiento egoísta y de enriquecerse a costillas de coimas, sobrecostos e impunidad.

No sé si al terminar mi ciclo de vida terrenal vea algún cambio, no vislumbro nada positivo para nuestra sociedad, el cambio debe ser integral y proyectado a crear ciudadanos ejemplares y con valores.

El autor es oficial de Tecnología de la Información