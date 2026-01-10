Geopolítica a la fuerza: China pierde terreno en América Latina

Exclusivo Suscriptores

Un análisis sobre el ataque relámpago de Estados Unidos contra Venezuela, el reajuste geopolítico y el error estratégico de China. Algo más que petróleo.

Apenas había comenzado el año 2026 cuando el escenario mundial se vio sacudido por una convulsión sísmica. Sin previo aviso, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó un ataque sorpresa contra Venezuela. Mediante ataques aéreos de precisión y operaciones especiales, Estados Unidos no solo paralizó rápidamente los sistemas de defensa de Venezuela, sino que también capturó con éxito al gobernante Nicolás Maduro. La noticia causó conmoción en todo el mundo, pero nadie se sintió más sorprendido y avergonzado que Pekín, dada su estrecha relación con Venezuela.

Apenas unas horas antes de la operación de Trump, los enviados diplomáticos chinos habían concluido conversaciones de alto nivel con Maduro, durante las cuales ambas partes habían proclamado ostentosamente la duradera amistad de su «asociación estratégica para todo tipo de situaciones». Sin embargo, la posterior acción militar no solo descabezó el régimen de Maduro, sino que también dejó en evidencia la debilidad del respaldo diplomático de China. ¿Cometió China un grave error de cálculo en materia de inteligencia antes de este incidente? ¿Y cómo ajustará Pekín su estrategia geopolítica tras perder a un aliado clave en América Latina? Este artículo busca analizar estas cuestiones fundamentales.

Tres errores importantes de cálculo del sistema de inteligencia chino

La pregunta principal es: ¿por qué China no anticipó que Trump «cumpliría sus amenazas»? Sostengo que los responsables de la toma de decisiones en China subestimaron gravemente la determinación y la rapidez de Trump a la hora de desplegar la fuerza militar, lo que se debió a tres errores de cálculo clave:

En primer lugar, una interpretación errónea de la política aislacionista «America First» (Estados Unidos primero). Es posible que China haya sobreinterpretado la postura de Trump tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tras regresar a la Casa Blanca, Trump adoptó un enfoque notablemente más reservado con respecto a la ayuda a Ucrania en comparación con Joe Biden, haciendo hincapié en «America First» y evitando activamente enredarse en atolladeros en el extranjero —como evidenció en su retórica sobre Afganistán—. Esto fomentó una ilusión estratégica en Pekín: que Estados Unidos no abriría fácilmente nuevos frentes en su “patio trasero”. China creyó erróneamente que las declaraciones diplomáticas y los lazos económicos —como los proyectos de cooperación firmados recientemente— serían suficientes para disuadir al pragmático Trump, pasando por alto la imprevisibilidad inherente a su enfoque y su obsesión por proyectar una «imagen de hombre fuerte».

En segundo lugar, la confianza excesiva en los sistemas de defensa aérea autóctonos. Otro error de cálculo se debió a suposiciones técnicas. Aunque, según se informa, los sistemas de defensa aérea suministrados por China derribaron aviones occidentales durante el supuesto «conflicto indo-pakistaní de 2025», esto otorgó a Pekín una confianza considerable. Sin embargo, el calibre del ejército pakistaní no puede equipararse al de las fuerzas armadas de Venezuela. Las imágenes filtradas de la operación revelaron que los sistemas de defensa aérea de fabricación china se encontraban en gran medida en estado de «silencio». Esto se debió no solo a las excepcionales capacidades de supresión de la guerra electrónica (EW) del ejército estadounidense, sino que también puso de manifiesto factores humanos dentro del ejército venezolano. Ya fuera por operadores insuficientemente entrenados o por el caos interno que llevó al apagado deliberado de los radares de alerta temprana, esta costosa red de defensa resultó prácticamente inútil.

En tercer lugar, la mentalidad arraigada con respecto a los patrones de intervención de Estados Unidos. Los precedentes históricos han encerrado a China en una forma de pensar fija. Históricamente, al intervenir en la política latinoamericana, Estados Unidos empleaba predominantemente tácticas de guerra por poder, como armar a las fuerzas opositoras, orquestar golpes de Estado o imponer sanciones prolongadas; el despliegue de fuerzas especiales solía requerir una coordinación transfronteriza prolongada. Sin embargo, en esta ocasión, el presidente Trump adoptó una intervención militar directa similar a un ataque de decapitación, sin pasar por la fase de transición del apoyo indirecto. Este enfoque de «guerra relámpago» de ritmo rápido eludió por completo los modelos de alerta temprana de los sistemas diplomáticos y de inteligencia de China, lo que provocó que Pekín perdiera de la noche a la mañana un punto de apoyo geopolítico crucial.

El siguiente paso de Pekín: control de daños y reorientación estratégica

Aunque China se enfrenta a un importante revés diplomático con el colapso del régimen de Maduro, esto no supone el fin de la competencia entre Estados Unidos y China en América Latina.

Lo primero es una reducción estratégica en la asignación de recursos y la delimitación de responsabilidades. A corto plazo, el compromiso total de China en materia de recursos para América Latina disminuirá inevitablemente. A pesar de las enormes inversiones realizadas en el pasado en Venezuela, este colapso demuestra que el respaldo financiero por sí solo no se traduce en una capacidad efectiva de defensa del régimen. Para salvaguardar la reputación de los productos militares chinos, es probable que las autoridades atribuyan el fracaso del sistema de defensa aérea exclusivamente a la negligencia y la corrupción interna de las fuerzas de seguridad de Maduro, calificándolo de «error humano» que impidió la activación del sistema. Este enfoque tiene como objetivo proteger la reputación mundial del armamento chino.

En segundo lugar, China reevaluará su influencia diplomática y se orientará hacia otros puntos de apoyo alternativos. El valor histórico de Venezuela para China radicaba en su papel como cuña estratégica en el patio trasero de Estados Unidos y como proveedor de energía, lo que desviaba eficazmente la atención de la Marina estadounidense. Al haber perdido este punto de apoyo, China podría reforzar sus lazos económicos y comerciales con otras naciones latinoamericanas que han firmado la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como Brasil y Perú. Incapaz de enfrentarse militarmente a Estados Unidos en el Caribe, Pekín favorecerá cada vez más el afianzamiento económico para compensar las pérdidas geopolíticas y mantener su influencia en el hemisferio occidental.

Conclusión: la ironía de las tácticas y la tecnología irreplicables

Por último, surge una pregunta que invita a la reflexión: ¿podría China emular a Estados Unidos intentando ataques similares de «decapitación» o secuestros contra los líderes de Estados aliados de Washington en Asia Oriental, como Japón, Corea del Sur o Taiwán?

Pienso que aunque Pekín pueda albergar tales intenciones, su ejecución práctica resulta difícil. Más allá del marcado contraste en la densidad geomilitar entre Asia Oriental y América Latina, la aplicación forzosa de acciones militares radicales desencadenaría directamente los mecanismos de defensa automáticos de la alianza entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, donde los riesgos superan con creces las posibles ganancias.

Además, merece la pena tener en cuenta una capa tecnológica de humor negro. Versiones no oficiales difundidas en plataformas digitales, como suele ocurrir en este tipo de acontecimientos, plantean que la razón por la que las fuerzas especiales estadounidenses pudieron localizar rápidamente a Maduro en medio de una intensa interferencia de guerra electrónica fue precisamente porque rastrearon las señales del «teléfono móvil especial encriptado» que le regaló Xi Jinping. Quizás, en el momento mismo de la redada, el presidente venezolano estaba intentando utilizar ese mismo dispositivo para pedir ayuda a Pekín. Si esto es cierto, representa la ironía definitiva: la tan cacareada tecnología de vigilancia y comunicaciones de China se convirtió inadvertidamente en un faro que guió a las fuerzas especiales estadounidenses. Esta operación no solo supuso un duro golpe para las ambiciones geopolíticas de China, sino que también proyecta una sombra reveladora sobre la seguridad de su equipo tecnológico.

El autor es doctorando en el Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Estratégicos de la Universidad Tamkang (Taiwán), especializado en el estudio de China y las relaciones internacionales.