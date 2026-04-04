Geopolítica de alto voltaje

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado de ser un episodio contenido en Medio Oriente. Hoy se perfila como un conflicto con capacidad real de expandirse regionalmente y generar impactos globales de largo alcance.

La dinámica actual responde menos a la lógica de la disuasión clásica y más a una peligrosa acumulación de represalias, donde cada actor busca reafirmar su posición sin medir plenamente las consecuencias sistémicas.

Irán no actúa únicamente como un Estado tradicional. Su influencia se proyecta a través de una red de actores no estatales y aliados estratégicos que operan en distintos frentes: desde el Líbano hasta Yemen.

Israel, por su parte, mantiene una doctrina de seguridad basada en la anticipación y la neutralización de amenazas, mientras Estados Unidos respalda ese enfoque en el marco de su interés por preservar el equilibrio de poder en la región.

Este triángulo de poder configura un escenario altamente volátil. La posibilidad de que el conflicto se extienda hacia Siria, Líbano o incluso el Golfo Pérsico no es remota.

Medio Oriente y sus ondas de choque hasta Panamá

En ese contexto, el estrecho de Ormuz adquiere una relevancia crítica: por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier interrupción en esa ruta impactaría de inmediato los precios internacionales del crudo y, en consecuencia, la inflación global.

Aún existe margen para evitar una escalada mayor, pero ese margen se reduce con cada acción militar. Las potencias internacionales tienen incentivos claros para promover una desescalada: Europa, por su dependencia energética; China, por su estabilidad comercial; y Rusia, por su propio posicionamiento geopolítico. Sin embargo, las decisiones de los actores directamente involucrados están condicionadas por factores políticos, militares y simbólicos internos que dificultan ceder terreno.

En este tipo de conflictos, la pregunta sobre quién gana resulta, en el mejor de los casos, relativa. Estados Unidos podría reafirmar su capacidad de proyección militar, pero enfrentaría costos económicos y desgaste político. Israel podría contener amenazas inmediatas, pero a costa de una mayor hostilidad regional. Irán, aunque fortalecería su narrativa de resistencia, asumiría impactos severos en su economía y estabilidad interna.

Los principales perdedores son previsibles: las poblaciones civiles, los mercados globales y las economías interdependientes. La volatilidad financiera, el encarecimiento de la energía y las disrupciones logísticas no reconocen fronteras. Panamá no está al margen de esta realidad.

Aunque geográficamente distante del conflicto, su economía está profundamente conectada al comercio internacional. El Canal de Panamá, como eje estratégico del tránsito marítimo global, podría verse afectado indirectamente. Un aumento sostenido en los precios del combustible encarece el transporte marítimo y altera las decisiones logísticas de las navieras. A su vez, una posible reconfiguración de rutas comerciales, producto de la inseguridad en Medio Oriente, podría modificar los flujos de carga que atraviesan el canal.

Cuando el fuego se acerca

En escenarios de alta incertidumbre, el canal puede experimentar efectos mixtos: desde una reducción en la demanda por desaceleración económica global hasta un incremento en su uso si otras rutas se tornan inviables. En cualquier caso, el impacto no sería neutro.

Tormenta de intereses cruzados

La historia reciente demuestra que las guerras modernas rara vez producen vencedores claros. Más bien, generan equilibrios precarios, economías debilitadas y sociedades fragmentadas. Por ello, la pregunta central no debería ser quién gana, sino si aún estamos a tiempo de evitar una espiral mayor de violencia.

Diplomacia en llamas

La respuesta, aunque incierta, aún deja espacio para la diplomacia. Pero ese espacio se estrecha rápidamente. La contención del conflicto dependerá de la capacidad de los actores para reconocer que el costo de continuar supera cualquier ganancia estratégica inmediata.

En un mundo interconectado, las guerras ya no son locales. Sus efectos viajan con la misma rapidez que los mercados, la energía y el comercio. Y, en ese contexto, Panamá y su canal no son espectadores, sino parte de un sistema que inevitablemente sentirá las ondas de choque.

El autor es exministro de Vivienda y estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible Universidad de Panamá.