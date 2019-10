¿Un giro a la izquierda?

Hace más de una década, antes de la crisis financiera global de 2008, recuerdo haber leído un artículo, tal vez en The New Yorker, en el que el periodista sugería que los laureles irían al economista que pudiera amalgamar ciertos elementos de las teorías de izquierda (marxista, socialista,etc.) con el liberalismo imperante. Lo cierto es que el capitalismo imperante, como hace dos siglos lo enunció Marx, posee un alto elemento de contradicción. Por sí solo, incentiva la monopolización de los medios de producción, los oligopolios, monopolios, y las diferencias de clase. El economista alemán predecía que “la continua explotación de la clase obrera crearía mucho resentimiento”, y “una distribución injusta de la riqueza”. Mucho de esto culminó con la ya antes mencionada crisis de 2008, cuando por no dejar colapsar a muchas instituciones financieras, que son las que más contribuyeron a crearla (too big to fail) en primer lugar, se tuvieron que usar los fondos del erario para apoyarlas.

Al leer el escrito, publicado en pleno auge del neoliberalismo, me pareció quijotesco. Ya no. En la pasada Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, celebrada en la Ciudad de Mérida hace unos meses, se habló de “ erradicar la desigualdad para lograr un mundo más pacífico”. Se dijo que “es aberrante la alta concentración de riqueza”. Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía de 1998, planteó que la miseria debe medirse con el barómetro de la vida diaria, o sea, la capacidad del individuo de cubrir sus necesidades diarias. Y están las prioridades de gastos de las grandes potencias. Solo Estados Unidos gasta al año 600,000 millones de dólares en armas. El economista hindú Kailash Styarthi dice que solo se necesitan 22,000 millones de dólares para garantizar que los niños que están fuera del sistema educativo asistan. Richard Wilkinson, un británico defensor de la igualdad, alega que por muchos años, por irónico que parezca, tanto el Banco Mundial como el FMI sostenían que con más desigualdad la economía crecía más. Sostiene que desde los años 1930 hasta los 1960 del siglo pasado, la desigualdad estaba en retroceso. Sin embargo, desde los años 1980, con el advenimiento del neo-liberalismo, esta aumentó a pasos agigantados. Ejemplos: Solo en Estados Unidos, el 0.1% controla un quinto de la riqueza nacional.

Todo esto se ha reflejado en la presente contienda electoral por la Casa Blanca. Tanto Elizabeth Warren, que marcha empatada con Joe Biden en la candidatura por el Partido Demócrata, como Bernie Sanders, están reclamando un cambio radical en la política impositiva. Proponen impuestos sobre la riqueza para la transferencia de esta, y así utilizarla como “herramientas para una educación universitaria gratis, pólizas de seguros de salud gratuita para todos, y un cuidado general para todos los infantes de la sociedad”.

El plan de impuestos sobre las riquezas que propone Sanders, por ejemplo, habría mermado los caudales de Jeff Bezoz, el principal accionista de Amazon; los de Bill Gates, de Microsoft, etc., en un 80%. Todos condenan la reciente reforma impositiva de Trump, cuyo 1.5 trillones [sic] de dólares, no recaudados, ha beneficiado a las corporaciones y a los más ricos. ¿Pero es esta la solución? Muchos economistas, Arthur Laffer entre ellos, alegan que con menos impuestos se incentiva la inversión, el ahorro, y hasta su recaudación.

Hablando sobre nuestro país, Ignacio Fariza escribe que, pese a tener Panamá un crecimiento del 7% anual, comparable al de los llamados dragones asiáticos, los ingresos del 10% de la población son hasta 35 veces superiores al del 10% menos afortunado. Según el Banco Suizo UBS, la capital panameña está , aunque usted no lo crea, entre las más caras del mundo, por encima de Viena, Munich, Montreal o Madrid. El sector informal, en el que 4 de cada 10 panameños trabaja, es la tercera tasa más alta de América Latina. El éxito económico se ha concentrado mayormente en la ciudad capital y en Colón, este último mayormente por la mina de cobre. El gasto social no ha aumentado, se ha mantenido constante entre el 8.5% y el 9%, un total de 3 puntos inferiores al resto de América Latina. Todo lo anteriormente expuesto, según Andreu Misse, contribuye a una “precariedad laboral, inseguridad en el empleo, trabajadores pobres y una uberización de la economía”.

Por lo pronto, y basándonos en los resultados de las pasadas elecciones, en el Panamá de hoy todavía no hay cabida para el canto de sirena izquierdista. Pero si nuestra economía continúa en franco deterioro, está el peligro, como lo enuncia Misse, de que la desigualdad aumente el populismo.

El autor es empresario