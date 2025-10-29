Gobernanza corporativa 2025: el reto de la convergencia regulatoria

Exclusivo Suscriptores

Avances globales, brechas regionales y oportunidades para América Latina

La edición 2025 del Corporate Governance Factbook, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ofrece una radiografía actualizada de las normas, prácticas y tendencias en materia de gobierno corporativo en más de 50 jurisdicciones. Su mensaje central es claro: la gobernanza empresarial ha dejado de ser un asunto meramente regulatorio para convertirse en un eje estratégico de competitividad, confianza e inversión sostenible.

En un contexto marcado por la transición verde, la transformación digital y una creciente presión de los grupos de interés, el marco de gobierno corporativo se consolida como un instrumento esencial para la estabilidad de los mercados y la resiliencia empresarial.

El informe destaca un proceso de convergencia regulatoria sin precedentes. Cada vez más países adoptan principios inspirados en el marco de la OCDE y del G20, particularmente en tres frentes:

La independencia y efectividad de las juntas directivas. La transparencia en la divulgación de información financiera y no financiera. La protección de los derechos de los accionistas minoritarios.

Según el análisis, más del 80% de las jurisdicciones analizadas exige la divulgación pública de las políticas de sostenibilidad, mientras que el 70% cuenta con disposiciones formales sobre diversidad de género en los directorios. A la vez, los reguladores han fortalecido los mecanismos de supervisión, incorporando exigencias de auditoría, evaluación de desempeño del consejo y políticas de remuneración vinculadas al largo plazo.

Sin embargo, la OCDE advierte que la brecha entre la norma y la práctica sigue siendo significativa, especialmente en economías emergentes. El cumplimiento formal no siempre se traduce en efectividad sustantiva: la independencia de los directores, por ejemplo, puede verse comprometida por estructuras de propiedad concentrada o por la falta de cultura de rendición de cuentas. De igual forma, la adopción de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) enfrenta desafíos de estandarización y verificación, lo que limita la comparabilidad y la confianza del inversor global.

América Latina ante el espejo

Para América Latina, el estudio plantea tanto desafíos como oportunidades. La región ha avanzado de manera visible en los últimos años —impulsada por los códigos de buen gobierno, las exigencias de los mercados bursátiles y la expansión del capital institucional—, pero persisten asimetrías estructurales que limitan su consolidación.

Entre los principales retos identificados destacan:

La alta concentración accionaria, que restringe la independencia de los órganos de gobierno y dificulta el equilibrio entre accionistas controladores y minoritarios.

El escaso enforcement de las normas existentes, derivado de capacidades regulatorias dispares.

La baja participación femenina en los directorios, a pesar de los avances normativos en países como México, Brasil y Chile.

La insuficiente divulgación de información no financiera, especialmente en materia de sostenibilidad y gestión de riesgos.

En este contexto, Panamá y Centroamérica enfrentan un desafío estratégico: alinear sus marcos normativos con los estándares internacionales para fortalecer la confianza de los inversionistas y promover la atracción de capital responsable. La adopción de buenas prácticas en materia de independencia del consejo, transparencia y gestión de riesgos no debe verse solo como una exigencia de cumplimiento, sino como una condición para acceder a flujos de inversión que privilegian la gobernanza sólida y la sostenibilidad corporativa.

El avance hacia un modelo de gobernanza más integral requerirá también una mayor articulación público-privada. Los reguladores deben modernizar los marcos legales y fortalecer la supervisión, mientras que las empresas deben invertir en capacidades internas: formación de directores, evaluación de desempeño del consejo y establecimiento de comités especializados en riesgos, auditoría y sostenibilidad.

De la norma a la cultura

El Factbook 2025 deja una lección clara: las normas son necesarias, pero no suficientes. La verdadera madurez en materia de gobernanza surge cuando los principios se convierten en cultura y la transparencia deja de ser una obligación para transformarse en un valor organizacional.

En un entorno global donde la confianza es el activo más escaso, la gobernanza corporativa constituye la principal garantía de credibilidad institucional y sostenibilidad empresarial. América Latina tiene una oportunidad histórica para acelerar su convergencia regulatoria y, al hacerlo, demostrar que la buena gobernanza no solo fortalece la reputación, sino que impulsa el desarrollo económico de largo plazo.

El autor es Socio Director – Deloitte Panamá.