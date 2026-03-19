Habermas, la esfera pública y el desafío del diálogo social en Panamá

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Con la muerte del filósofo alemán Jürgen Habermas, a los 96 años, desaparece una de las voces más influyentes de la filosofía política contemporánea. Pero, más que un ejercicio de homenaje, su desaparición invita a reflexionar sobre la vigencia de sus ideas en un momento en que la democracia enfrenta crecientes tensiones, desconfianza ciudadana y un preocupante retroceso. Panamá, como muchas otras democracias, tampoco está exenta de estos desafíos, lo que hace particularmente pertinente volver la mirada a uno de los pensadores que más profundamente reflexionó sobre las condiciones que permiten a una democracia mantenerse viva.

Habermas dedicó gran parte de su obra a analizar la relación entre democracia, comunicación y legitimidad política. En su influyente libro La transformación estructural de la esfera pública sostuvo que la vitalidad de una democracia depende de la existencia de una esfera pública robusta: espacios donde los ciudadanos puedan deliberar sobre los asuntos comunes, intercambiar argumentos y formar opiniones informadas.

La tesis central de Habermas es tan sencilla como profunda: la legitimidad democrática no se deriva únicamente de elecciones periódicas o de procedimientos institucionales, sino también de la calidad del debate público que precede a las decisiones colectivas. Cuando ese debate se deteriora, cuando la esfera pública se fragmenta o se polariza, la democracia comienza a perder uno de sus pilares fundamentales.

Esta reflexión resulta particularmente pertinente hoy. Aunque en las últimas décadas el número de países con sistemas electorales ha aumentado, también se observa una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas. Muchos ciudadanos perciben que la democracia no responde eficazmente a problemas cotidianos como la inseguridad, la desigualdad, la corrupción o la falta de oportunidades.

En ese vacío de confianza prosperan el populismo, la desinformación y, en algunos casos, la tentación autoritaria. De allí que el desafío de nuestro tiempo no sea simplemente preservar las formas externas de la democracia, sino revitalizar su funcionamiento real**, recordando los 19 principios de la Declaración de Varsovia**.

El pensamiento de Habermas nos recuerda que la democracia es también una forma de vida basada en la deliberación pública, la racionalidad y el respeto mutuo.

En sociedades cada vez más complejas, ese diálogo no puede limitarse al ámbito político. Problemas como la seguridad, el desarrollo económico o la desigualdad requieren la participación de múltiples actores. El sector público, el sector privado, la sociedad civil, los trabajadores y la juventud tienen un papel que desempeñar en esa conversación pública.

De allí la importancia de los procesos de diálogo constructivo multiactor, que permiten construir confianza entre sectores, identificar soluciones equilibradas y generar políticas públicas con mayor legitimidad social.

Este enfoque dialoga directamente con la filosofía deliberativa de Habermas: la idea de que las decisiones legítimas deben surgir del intercambio racional de argumentos.

Panamá cuenta, de hecho, con una experiencia importante en este terreno. Me refiero a la Concertación Nacional para el Desarrollo, iniciativa que tuve el honor de concebir e impulsar desde la APEDE en 2006 y que posteriormente fue institucionalizada por ley como un mecanismo permanente de diálogo entre distintos sectores del país.

La Concertación nació con el propósito de crear un espacio donde el sector público, el sector privado y la sociedad civil pudieran deliberar sobre los grandes desafíos nacionales y construir consensos en torno a políticas públicas de largo plazo. En esencia, se trataba de fortalecer la esfera pública mediante un mecanismo institucional de diálogo estructurado.

A lo largo de los años, este espacio produjo aportes valiosos y demostró que el diálogo social puede generar resultados positivos para el país. Sin embargo, como ocurre con muchas iniciativas institucionales, su vitalidad ha dependido en gran medida de la voluntad política de los gobiernos de turno.

Hoy, cuando la democracia enfrenta desafíos crecientes y la desconfianza hacia las instituciones se expande, resulta oportuno reconsiderar la importancia de estos espacios de deliberación. La Concertación Nacional para el Desarrollo no solo debe preservarse; también debe revisarse, actualizarse y reactivarse para ajustarse a las realidades del siglo XXI.

Reactivar la Concertación significaría revitalizar la esfera pública democrática en Panamá: aprovechar un espacio ya institucionalizado donde los distintos sectores del país puedan deliberar con responsabilidad sobre los grandes temas nacionales y construir consensos de largo plazo.

En última instancia, ese es uno de los mensajes más perdurables del pensamiento de Habermas: la democracia es siempre un proyecto en construcción. Su vitalidad depende de la capacidad de las sociedades para mantener abierta la conversación pública, escuchar argumentos distintos y buscar soluciones comunes a los problemas colectivos.

En tiempos de polarización y desconfianza, esa tarea puede parecer más difícil que nunca. Pero también es más necesaria. Fortalecer la esfera pública, promover el diálogo social y revitalizar mecanismos institucionales como la Concertación son condiciones indispensables para preservar la estabilidad democrática, la prosperidad y la paz social.

Tal vez esa sea la mejor manera de honrar el legado intelectual de Habermas: recordar que la democracia no se agota en las instituciones ni en los procedimientos, sino que vive y se renueva en el diálogo entre ciudadanos.

El autor es representante del pilar de sociedad civil en la Comunidad de las Democracias.