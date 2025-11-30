Habilidades blandas: el desafío de la generación Alfa

Exclusivo Suscriptores

En medio de una era hiperconectada, marcada por pantallas táctiles, algoritmos y estímulos inmediatos, la generación Alfa (2010 a la actualidad) enfrenta un reto silencioso pero urgente: el desarrollo de habilidades blandas. Esta cohorte, nacida desde 2010, crece en un entorno donde la tecnología responde más rápido que los adultos, pero donde la empatía, la escucha activa y la resiliencia no se descargan ni se actualizan automáticamente.

En este escenario, donde la inmediatez digital domina la atención y las interacciones se fragmentan en pantallas, el desarrollo emocional corre el riesgo de volverse invisible. La generación Alfa no solo necesita herramientas tecnológicas; también requiere referentes humanos que le enseñen a sentir, a escuchar y a construir vínculos genuinos en medio de la velocidad y la saturación informativa. En muchos salones, niños de ocho años dominan el uso de tabletas, pero no saben cómo consolar a un compañero que llora. La tecnología avanza; la empatía se estanca.

Las habilidades blandas (soft skills), como la comunicación ética, la colaboración, la adaptabilidad y el pensamiento crítico, no son accesorios educativos. Son el núcleo de la convivencia democrática, la formación emocional y la sostenibilidad humana. En contraste, las habilidades duras (hard skills) se refieren a conocimientos específicos como matemáticas, programación, idiomas o manejo de herramientas digitales. Ambas son necesarias, pero mientras las duras se enseñan con mayor sistematicidad, las blandas siguen siendo periféricas en muchos sistemas escolares, relegadas a talleres ocasionales o a discursos motivacionales sin seguimiento.

Esta diferencia no es solo conceptual. Un estudio de Talent Trends 2023, elaborado por PageGroup, reveló que el 93% de los empleadores considera que las habilidades blandas son igual o más importantes que las técnicas. Además, el 63% de las empresas las prioriza al contratar o evaluar talento, mientras que solo el 37% sigue privilegiando las habilidades técnicas, especialmente en roles altamente especializados.

Aunque el término “habilidades blandas” se popularizó en el ámbito laboral en los años setenta, su esencia ha estado presente en la educación desde mucho antes. La pedagogía humanista, el aprendizaje cooperativo y las corrientes éticas del siglo XX ya reconocían la importancia de formar personas capaces de convivir, dialogar y construir comunidad.

La paradoja es evidente: mientras se promueve la innovación tecnológica, se descuida la innovación emocional. La generación Alfa no necesita solo saber programar o crear contenido digital; necesita aprender a convivir, a argumentar con respeto, a reconocer el valor del otro en contextos diversos. En América Latina, donde las brechas sociales y educativas persisten, este desafío se vuelve aún más complejo y simbólicamente urgente.

Los educadores, comunicadores y líderes institucionales tenemos una responsabilidad ética: diseñar entornos formativos que integren las habilidades blandas como competencias estratégicas, no como valores decorativos. Esto implica transformar las metodologías, los instrumentos de evaluación y los espacios de retroalimentación. No basta con hablar de empatía; hay que enseñarla, modelarla y medirla con rigor. Incluir para formar seres humanos completos.

En este contexto, vale la pena mirar hacia atrás. La generación X (1965–1980), que creció en medio de cambios tecnológicos y sociales, logró desarrollar habilidades blandas con notable equilibrio. Su capacidad para adaptarse, liderar con empatía y comunicarse con claridad les permitió convertirse en referentes de convivencia profesional y emocional. Aprendieron a resolver conflictos sin algoritmos, a negociar sin pantallas y a construir vínculos desde la escucha activa. Este legado no debe perderse, especialmente si queremos que la generación Alfa herede algo más que dispositivos.

Este artículo busca provocar una reflexión ética y estratégica sobre el tipo de ciudadanía que estamos formando. Si la generación Alfa crece sin habilidades blandas, crecerá sin brújula emocional, sin capacidad de diálogo y sin legitimidad simbólica en los espacios que heredará. Y si eso ocurre, no será responsabilidad de la tecnología ni del contexto: será señal de que nosotros, como formadores, comunicadores y referentes sociales, hemos fallado en nuestra misión más humana.

La autora es periodista y docente universitaria.