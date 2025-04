Exclusivo Suscriptores

La comunicación efectiva se ha convertido en una de las habilidades más importantes del siglo XXI. No importa si eres docente, empresario, emprendedor, médico, líder comunitario o estudiante. Si sabes comunicarte bien, abres puertas. Influyes. Conectas. Inspiras.

Hace poco volví a leer uno de esos libros que uno subraya hasta el cansancio: Hable como en TED, de Carmine Gallo, un periodista y consultor que analizó cientos de charlas TED para identificar qué tienen en común las más memorables. ¿La respuesta? No es magia. Es técnica, emoción y propósito.

Este libro se ha convertido para mí en una valiosa referencia para actualizar conceptos clave en las sesiones de comunicación gerencial efectiva que imparto frecuentemente a mis clientes. Porque si algo nos enseñan las charlas TED —esas conferencias que se viralizan en YouTube y otras plataformas— es que no basta con tener buenas ideas: hay que saber contarlas.

Y ahí está el punto: comunicar no es solo hablar. Es emocionar, conectar, influir, convencer.

¿Sabe qué recordamos más de una charla? No son los datos ni las gráficas. Son las historias. Las emociones. Lo que nos hizo reír o reflexionar. Gallo insiste en que las grandes presentaciones apelan al corazón, no solo a la cabeza. Los datos son importantes, pero solos no inspiran. Lo que realmente funciona es combinarlos con historias o ejemplos que los hagan comprensibles y relevantes.

Si quieres que te escuchen, comparte algo real. Una historia tuya. Un momento humano. Ahí es donde empieza la conexión.

Otro gran principio: una idea clara, bien dicha, vale más que mil diapositivas llenas de texto. Las mejores charlas TED giran en torno a una sola idea poderosa. Esa que uno recuerda, repite y hasta cita después.

Además, las charlas TED duran 18 minutos. No es casualidad. Está demostrado que ese es el tiempo ideal para mantener la atención sin aburrir. Así que, por favor, evitemos las presentaciones de una hora con 60 láminas. Menos es más. Y el público lo agradece.

Otra lección esencial: usa imágenes, no párrafos. Habla con pasión, no con láminas. Y, sobre todo, no trates de sonar perfecto: suena auténtico. La gente se conecta con personas reales, no con robots que recitan informes técnicos.

Las personas que más nos inspiran no siempre son las más elocuentes. Son las que creen en lo que dicen. Las que transmiten pasión, convicción y coherencia. Las que no solo hablan bien, sino que comunican con propósito.

El autor es fundador de Semiotik Consulting.