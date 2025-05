Hacia el amor universal

Exclusivo Suscriptores

Decir “todo el mundo” podría desprestigiar su significado, pero “todo el mundo” ha estado pendiente de la Iglesia Católica desde la muerte del Papa Francisco. No pocos, acérrimos enemigos de ella, se unieron al interés mundial por la elección de un nuevo Papa. Como si les importara. Como si importara. Sí les importa, y también importa. Qué harían o harán con el resultado, puede predecirse.

De hecho, siempre hay quienes nos recuerdan la Iglesia frente a sus errores y pecados, no los de ellos sino los de la Iglesia y siempre esperando que los católicos nos volvamos contra nosotros mismos, vociferemos contra nosotros mismos, repitamos acusaciones sin siquiera conocerlas a cabalidad. Y, sin embargo, lo hemos hecho, porque tampoco somos santos ni ángeles, porque también tenemos emociones que cabalgan ante el escándalo, como briosos animales sin meta ni cansancio. Porque también nos molestan, nos lastiman, nos hieren y no los justificamos, mucho menos cuando nos defraudan como nosotros defraudamos a quienes nos quieren, que no es monopolio de los creyentes.

Pero lo cierto es que la Iglesia es universal y que resucita cada vez con mejor y mayor ímpetu. Con la muerte del Papa Francisco, la incertidumbre renace en el temor de que quien viene no dé la talla, no continúe un papado de una Iglesia para los pobres, que implica un retroceso para nuestras prioridades humanistas, de justicia, de caridad. Pero como el Eclesiastés, siempre repetimos: “Para todo hay una estación, y un tiempo para todo lo que se quiere bajo el cielo”, o, como en los Salmos, “los tiempos de Dios son perfectos”. Con la muerte del Papa Francisco en la Pascua de Resurrección, la venida del Papa León XIV es la resurrección de una Iglesia en la que, en cada cristiano, “la esencia del cristianismo es una figura histórica viviente: Jesús de Nazareth”, como lo dijera cada vez, el teólogo, ya desaparecido, Hans Küng.

“Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno, con él colindante, de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan por nuevos derroteros; el cambio operado en las relaciones mutuas entre patrones y obreros; la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. Cuál y cuán grande sea la importancia de las cosas que van en ello, se ve por la punzante ansiedad en que viven todos los espíritus; esto mismo pone en actividad los ingenios de los doctos, informa las reuniones de los sabios, las asambleas del pueblo, el juicio de los legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta el punto que parece no haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos de los hombres”, escribió el Papa León XIII, lo que sería la introducción de su encíclica emitida el 15 de mayo de 1891, titulada “de cambio revolucionario” o Rerum novarum, la primera encíclica social de la Iglesia Católica y el útero de la Doctrina Social de la Iglesia, esa que no pocos olvidan, para no recordar su responsabilidad con otros seres humanos con iguales derechos, aunque no con las mismas oportunidades.

Aquí está el Papa León XIV, embarrado de una Latinoamérica de injusticias, de crímenes impunes, no investigados, de avasallaje político y gubernamental, de descristianización entre cristianos, de sátrapas y ladrones, de dictadores, no de derecha ni izquierda, sino para robar con la mano derecha o con la mano izquierda, para recordarnos nuestra responsabilidad frente a los autoritarios, los imperialistas, los dictadores, los fascistas, los devastadores de la persona humana, los que violan sus carnes, quiebran sus huesos, rompen sus cráneos buscando una confesión falsa. Y por eso, León XIV inicia con “La paz sea con ustedes”.

Estoy conmovido por lo impresionante de su humildad, lo rica de su sencillez, lo visible de su dolor aún ante la fiesta del pueblo católico, su agradecimiento y su temor a Dios. Gracias Papa Francisco por trazar el camino.

Quiero un Papa que no calle ante la injusticia. Que no lo atemorice el tamaño ni el color de la piel —ni lo que la cubre— ni de la boca oscura sin fondo de quien nos amenaza, ni sus riquezas y bienes habidos en escenarios de pólvora y cenizas, donde el paisaje es gris —el cielo que se mira y la tierra que se pisa— ni su prepotencia y matonería alimentadas desde su infancia y engordadas por la flaqueza de sus gentes que lo eligen, unos con miedos, otros con odios, su irreverente polifonía de mentiras y de engaños, falsedades ignominiosas que destrozan vidas y personas.

Quiero un Papa que, al caminar dentro de las montañas, entre las fieras de las selvas, los recios vientos de las llanuras y los ecos de las historias de injusticias de los valles de América, cruce sus ríos y sus cementerios y encuentre más fuerzas en la marcha de sus zapatos que la fuerza aplastante de las orugas que regresan al polvo viviendas y gentes en las guerras. Esa fuerza en esos zapatos seguirá las huellas de aquellos zapatos rotos y deformes que llegaron “desde el fin del mundo”.

El llamado a los cristianos es a todos los hombres y mujeres del mundo, a ser misioneros de la paz, del recibimiento, de la apertura, del abrazo, del amor al Otro. Puente y diálogo. El momento de las arbitrariedades, de la persecución, de las difamaciones y mentiras es un momento dique, barrera, muralla, que no permite conversar y convivir como seres humanos, que todo lo reduce a una transacción materialista y abusiva, que trepa a un hombre sobre otro para aplastarlo, robarle y sustraerlo de la sociedad.

Ese Papa misionero que quiero y queremos ha sido elegido.

El autor es médico.