Hacia una promoción efectiva y duradera de Panamá (II)

I. Política de la Unión Europea frente a las listas discriminatorias

Trasfondo: A pesar de haber salido del listado gris del GAFI en octubre de 2023, gracias a cuatro años de reformas implementadas de acuerdo con un Plan de Acción, Panamá sigue apareciendo en dos listas discriminatorias de la Comisión Europea. Una de ellas nos incluye como “estados no cooperadores en materia fiscal”, comúnmente etiquetados como “paraísos fiscales”. La otra identifica a “terceros países de alto riesgo en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo” (AML/CFT, por sus siglas en inglés), y sitúa a Panamá junto a otras 26 jurisdicciones, algunas consideradas dictaduras o estados fallidos. Panamá logró salir de este listado en marzo de 2024, pero en abril el Parlamento Europeo revirtió esta decisión con una mayoría abrumadora.

Acciones: Es esencial intensificar los esfuerzos diplomáticos con las instituciones de la Comisión Europea, incluyendo el Servicio de Acción Exterior, la Dirección General de Justicia y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. Además, la diplomacia panameña debe fortalecer su relación con el Parlamento Europeo, cuyos miembros, como se ha visto, tienen la capacidad de revertir decisiones de la Comisión. Se sugiere también establecer un mecanismo de diálogo anual o bienal para tratar los temas de transparencia y AML/CFT que ambas partes consideren prioritarios.

Panamá debería organizar delegaciones público-privadas para visitar las capitales clave de los Estados Miembros de la UE, con el objetivo de divulgar los avances del país en políticas de cumplimiento ante autoridades y gremios. En 2019, la Cancillería, junto con el MEF, la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria y varias embajadas, organizaron una gira en siete ciudades europeas; en varias de ellas, los interlocutores europeos se sorprendieron positivamente al conocer los estrictos controles bancarios panameños para prevenir el flujo de dinero ilícito. Aunque hoy parezca improbable, este esfuerzo diplomático fue decisivo para evitar la inclusión de Panamá en la lista antilavado publicada por primera vez en 2019, y también permitió que ese año Panamá fuera excluido de la lista de paraísos fiscales.

II. Participación de la sociedad civil

Trasfondo: La comunicación internacional de Panamá, más allá de las campañas turísticas, ha sido tradicionalmente reactiva, enfocada en responder a incidentes en lugar de buscar cambiar percepciones. En Europa, el público general tiende a tener un conocimiento limitado o negativo sobre Panamá. Esto debe combatirse con una campaña a largo plazo, que trascienda los períodos de gobierno y se dirija a funcionarios, periodistas y al público en general, para ser continuada incluso después de lograr la salida de las listas discriminatorias. Esto último es solo un primer paso.

Acciones: Se recomienda que el gobierno inicie un diálogo con la sociedad civil, invitando a actores como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Asociación Bancaria, para plantearles la contratación de una empresa de comunicación y cabildeo enfocada en la Unión Europea y sus Estados Miembros. El objetivo es difundir no solo las reformas legales y prácticas impulsadas por el gobierno, sino también construir una imagen positiva y diversa del país. En Panamá, se suele esperar que el gobierno resuelva los asuntos “nacionales”, sin embargo, no hay razón por la cual la sociedad civil no pueda jugar un rol más activo, considerando que la empresa privada es la más afectada por la falta de una imagen país clara y favorable.

El autor fue embajador de Panamá en Bélgica y ante la Unión Europea (2018-2019).