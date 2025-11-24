Hay que buscar solución al tráfico

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En esta ciudad tan fotogénica se viven gravísimos problemas, los cuales, si continúan avanzando sin solución, harán que más de uno pida que Dios nos encuentre confesados.

Menciono con fuerte crítica la situación del tránsito en toda la ciudad debido a las complicaciones que causa, a la peligrosidad que encierra y a lo frustrante que resulta vivir la ausencia de respuesta efectiva de las autoridades competentes, como la Dirección del Tránsito y la Policía del Tránsito.

Este problema debe abordarse de inmediato, porque nos está afectando física y psicológicamente la desgastante ansiedad que produce estar metidos en tranques de horas sin poder hacer nada.

Sin poder llegar al trabajo a tiempo.

Esperando que nos asalten y nos roben mientras dura el tranque.

Temiendo que surja un dolor inesperado sin recibir ayuda o sin poder ayudar a otra persona con problemas.

Sin llegar a casa a descansar y a ver a los hijos.

Sin poder cumplir con algún compromiso importante del día.

Esta situación necesita de un movimiento popular de todos, encaminado a que se explique y se determine por qué a este problema del tránsito no se le enfrenta ni se le da una solución definitiva y responsable.

Quien dirija la Dirección del Tránsito debe tener capacidad profesional, tecnológica y experiencia para actuar con efectividad y voluntad. Parece que eso no lo tenemos aún. Así es que, ciudadanos, pensemos que este problema requiere acción solidaria de nuestra parte para buscar las soluciones que se necesitan.

La autora es ciudadana.