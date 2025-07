Hay razón para el optimismo

Exclusivo Suscriptores

Releí el importante libro de Ray Kurzweil (The Singularity is Near, 2005) y pude fundamentar más claramente por qué la humanidad debe ser optimista ante el futuro, a pesar de lo preocupantes que resultan las noticias que parecían condenar a nuestros hijos y nietos a un mundo hostil.

Ahora puedo enumerar las razones y explicar por qué muchas amenazas apocalípticas ya están virtualmente solucionadas:

Energía limpia y renovable. Tras décadas de probar distintos modos de acumular energía limpia, la solución que sobresale —ya en planes de desarrollo global— es la energía solar: inagotable, barata y no contaminante. Solo falta perfeccionar el almacenamiento para su uso posterior. Esta búsqueda avanza a gran velocidad y pronto se logrará. Agua contaminada. Millones en países pobres consumen agua insalubre, lo que provoca una dolorosa mortalidad infantil. Acceso al agua potable. Obstáculos políticos y económicos han impedido instalar acueductos en zonas apartadas, pero ya existe una solución: kits portátiles de desinfección que pueden llegar a cualquier hogar. Su costo de fabricación y distribución mundial ya está calculado. Escasez alimentaria y habitacional. Para poblaciones en rápido crecimiento, como India y China, se liberarán terrenos destinados a la ganadería y cultivos para destinarlos a viviendas. ¿Cómo? Con la agricultura vertical y acuícola: alimentos abundantes, sin pesticidas y cada vez más baratos. Salud. La inteligencia artificial revolucionará la medicina: producirá nuevas vacunas en días —como ocurrió con la del covid-19— y logrará diagnósticos por imágenes tan precisos que permitirán curar a tiempo enfermedades hoy mortales. Pérdida de empleos. Aunque muchos trabajos en transporte desaparecerán, surgirán nuevas ocupaciones que requerirán personal capacitado. La actualización dependerá de los sistemas educativos. Robots y nanotecnología. Los robots cuidarán ancianos y enfermos, harán jardinería, limpieza y realizarán cirugías 100% seguras. En pocas décadas, los nanorobots repararán tejidos y órganos desde el interior del cuerpo, retrasando notablemente el envejecimiento. Democracia y cooperación. La colaboración mutua será esencial para que estas soluciones beneficien a todos. Fin de la pobreza y la desnutrición. Con costos de vida mucho más bajos, la pobreza, la enfermedad y la desnutrición serán erradicadas. Control de la naturaleza. Con la inteligencia artificial, el ser humano —con una inteligencia extraordinariamente potenciada— podrá domar fuerzas naturales hoy devastadoras. Un mundo al alcance. Este escenario no es ciencia ficción ni un sueño lejano: quienes tengan menos de ochenta años y buena salud podrán disfrutar de esta transformación.

La autora es escritora.