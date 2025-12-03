Panamá, 03 de diciembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    Sello

    Hecho en Panamá: cuando un país reconoce el valor de su propio talento

    Julio Moltó

    En cada recorrido por las provincias, en cada conversación con emprendedores, empresarios, artesanos, productores, industrias y pequeños comercios, he visto algo que no aparece en estadísticas pero sostiene a Panamá: el orgullo de la gente que produce, siembra, construye, fabrica e innova con sus manos y su talento. Es un orgullo silencioso, hecho de esfuerzo y visión, que merece ser reconocido.

    Esa creatividad ya tenía un logo. Era una iniciativa valiosa para resaltar lo hecho en Panamá. Productores y emprendedores me decían que el sello podía representar mejor quiénes somos como país. No se trataba de reemplazar una idea, sino de darle un sentido de pertenencia.

    Así iniciamos una nueva etapa para este sello: un momento que recogiera lo que la gente nos decía en los recorridos, que incorporara su identidad, su visión y su orgullo. Queríamos un distintivo que no solo identificara un origen, sino que narrara una historia y creara un vínculo.

    Se abrió un concurso nacional porque creímos que la nueva imagen debía surgir del propio talento panameño. No buscábamos únicamente un diseño; buscábamos que la nueva imagen fuera creada por el mismo talento que la impulsa. Las propuestas que recibimos fueron un testimonio de creatividad, diversidad y compromiso. Cada diseño reflejaba parte de lo que somos: un país pequeño geográficamente, pero grande en capacidad y creatividad.

    El nuevo sello surge de esa inspiración colectiva. Representa a todos: a los que siembran y a los que exportan; a los que elaboran un producto artesanal y a quienes operan industrias; a los que emprenden desde un local pequeño y a quienes compiten en mercados internacionales.

    Mi aspiración es que este sello acompañe y potencie el esfuerzo de quienes producen en el país. Que se convierta en un signo de calidad, orgullo y reconocimiento.

    Al final, este logo revela una verdad que he visto una y otra vez en cada rincón del país: cuando Panamá confía en la calidad de lo que produce, el mundo también lo hace. Esa es la base de un futuro que debemos construir entre todos.

    El autor es ministro de Comercio e Industrias.

    Julio Moltó


