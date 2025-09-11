Hechos y opiniones: el retroceso que amenaza la salud pública

Exclusivo Suscriptores

Nunca imaginé que un reconocido antivacunas llegara a ocupar el cargo de secretario de Salud de Estados Unidos. Y, sin embargo, aquí estamos. Desde que asumió, ha impulsado una serie de medidas que, como resume el doctor Paul Offit, buscan hacer que las vacunas sean “menos accesibles, más costosas y más temidas”.

En medio de este panorama, conviene recordar una distinción que parece olvidada, pero que hoy es vital: la diferencia entre un hecho y una opinión.

Los hechos se pueden verificar, medir y contrastar. Las opiniones, en cambio, son interpretaciones personales, creencias subjetivas que no siempre resisten la evidencia. Como recuerda un artículo publicado en Journal of PeriAnesthesia Nursing, los hechos se replican; las opiniones solo reflejan percepciones. Y aunque parezca obvio, en salud no es lo mismo una percepción que un dato sólido.

Veamos un ejemplo. El secretario de Salud de Estados Unidos opinó en una entrevista que “ninguna vacuna es segura y efectiva”. Una opinión fuerte, pero carente de sustento. Ahora bien, según un artículo publicado el año pasado en la revista The Lancet, desde 1974 —año en que se iniciaron los Programas Ampliados de Inmunizaciones— la vacunación ha evitado aproximadamente 154 millones de muertes, de las cuales 146 millones corresponden a niños menores de 5 años, incluyendo 101 millones de lactantes menores de un año. Ese no es un punto de vista: es un hecho contundente, respaldado por evidencia científica. Mientras él opina que “ninguna vacuna es segura y efectiva”, la evidencia demuestra exactamente lo contrario. La ciencia no opina: mide, prueba y confirma.

Y no se trata de un comentario aislado. Las políticas en varios estados de Estados Unidos van en la misma dirección: eliminar requisitos de vacunación escolar y ampliar las justificaciones para no vacunarse. Florida, Idaho y West Virginia son apenas los primeros ejemplos de un retroceso que amenaza con extenderse. Cada uno de estos pasos representa un quiebre histórico en salud pública.

Lo más preocupante es que esto apenas comienza. Estamos siendo testigos de un fenómeno sin precedentes: el debilitamiento deliberado de la confianza en la vacunación, uno de los pilares más sólidos de la medicina preventiva en las últimas cinco décadas. Este giro político no solo afecta a Estados Unidos: debilita la confianza global en uno de los consensos científicos más robustos de la historia moderna.

Panamá no puede ver este escenario como algo lejano. Somos un país de tránsito, con cerca de 60 mil viajeros diarios en nuestra principal terminal aérea. Esto nos expone a la posibilidad de brotes de enfermedades que hoy están bajo control, como sarampión, tos ferina y poliomielitis, que pueden propagarse con rapidez.

Frente a esta realidad, tenemos que actuar con firmeza:

Reforzar la verificación de esquemas de vacunación en viajeros que ingresan al país.

No dejar pasar ninguna oportunidad de vacunar, asegurando así mejores coberturas.

Y, sobre todo, mantener la confianza del público en nuestras instituciones y en la ciencia.

Vivimos en un mundo globalizado: lo que pasa en Estados Unidos o en cualquier otro país no se queda allí. El retroceso de un país puede convertirse en la amenaza de todos. Por eso, distinguir entre hechos y opiniones no es un lujo intelectual, sino una necesidad urgente para proteger vidas.

En salud pública, los hechos salvan vidas. Las opiniones sin sustento pueden costarlas.

La autora es pediatra.