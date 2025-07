Henry (Hank) Aaron

He escrito sobre muchos peloteros, pero pienso que no es justo no referirme a un fenomenal jugador de pelota como fue Henry Louis Aaron, mejor conocido como Hank Aaron y que además los periodistas norteamericanos llegaron a apodarlo The Hammer (El Martillo) por la potencia demostrada en sus muchos batazos.

Aaron empezó jugando béisbol profesional en las Ligas Negras con los Indianapolis Clowns en 1952. Jugando en este equipo, fue analizado y seguido su desempeño por scouts de los Gigantes de New York y los Bravos de Boston. Afortunadamente para los Bravos, Los Gigantes no se impresionaron con nuestro héroe de hoy y estos compraron su contrato por la módica suma de $10,000.

Aaron nació en Mobile, Alabama, el 5 de febrero de 1934. Sus padres fueron Herbert Aaron y Estella Pritchett. Su padre trabajaba en un astillero y junto con su esposa Estella tuvieron ocho hijos, entre los que también se contaba Tommie Aaron, quien también jugó en las mayores con el mismo equipo de su hermano mayor, Hank, los Bravos de Milwaukee.

Aunque Aaron fue firmado por los Bravos de Boston, en el breve periodo que este estuvo en las menores, la franquicia se mudó de Boston a Milwaukee, de manera que cuando Hank fue promovido a las mayores, ya eran los Bravos de Milwaukee.

“El Martillo” subió al equipo grande en 1954 con los Bravos de Milwaukee donde estuvo hasta 1965 (12 años) y con los Bravos de Atlanta, la misma franquicia, pero con otra sede, de 1966 a 1974 (9 años). Luego, al final de su carrera estuvo dos años con los Cerveceros de Milwaukee, en ese tiempo, en la Liga Americana. En total, Aaron jugó 23 años en las Grandes Ligas y conectó 755 vuelacercas, empujó 2,297 carreras, con un promedio de bateo de .305.

“El Martillo” asistió en 1955 a su primer Juego de Estrellas de 24 en que participaría en su carrera. En 1956 ganó su primer título de bateo, con promedio de .328. En 1957, fue escogido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional y ese año, su equipo fue a la Serie Mundial para derrotar a los Mulos de Manhattan en siete juegos. En 1957, volvieron los Bravos a la Serie Mundial con los Yankees y perdieron en esta oportunidad, también en siete juegos.

Recuerdo claramente, los jugadores de Milwaukee y New York en esos dos años (1956 y 1957), liderados por Aaron, los de Milwaukee. Entre otros, los lanzadores Warren Spahn, Lew Burdette, Bob Buhl, Humberto Robinson (estuvo en el roster pero no actuó). Además, recuerdo a Dell Crandall (C ), Joe Adcock (1B), Johnny Logan (SS), Eddie Mathews (3B) y los jardineros Aaron, Bill Bruton, West Covington, Andy Pafko, etc., etc. Por los Yankees estuvieron los lanzadores Jim Coates, Whitey Ford, Johnny Kucks, Don Larsen, Ralph Terry, Bob Turley, Tom Sturdivant. Además, Yogi Berra ( C ), Billy Martin (2B), Gil McDougal (SS), Bill Skowron (1B) y los jardineros Hank Bauer, Elston Howard, Mickey Mantle, etc.

He hecho referencia a estas dos Series Mundiales porque en ellas Aaron mostró sus rasgos de líder en un equipo no muy conocido y con su actuación recibió un reconocimiento nacional e internacional.

Debemos referirnos a los logros de Hank Aaron durante su carrera. Su primer gran logro fue indudablemente, haber roto el récord de Herman “Babe” Ruth, de 714 cuadrangulares, algo que parecía imposible de romper. Entre los aspectos sobresalientes de su carrera se encuentran que el 17 de mayo de 1970 bateó su hit número 3,000, convirtiéndose en el único en haber bateado 3,000 hits y 500 cuadrangulares. Al final de su carrera, Aaron fue cambiado a los Cerveceros de Milwaukee, donde conectó sus últimos 22 cuadrangulares para completar sus 755, un récord en ese entonces. Finalmente, Hank Aaron decidió retirarse en 1976 y terminar su gloriosa carrera con 3,298 juegos, 3,771 imparables,755 cuadrangulares y 2,991 carreras impulsadas. El 1ro de agosto de 1982 fue incluido en el Salón de la Fama y su número, el 44, retirado por los Bravos de Atlanta.

El mayor bateador de cuadrangulares en su carrera es Barry Bonds que logró en el año 2007 llegar a la marca de 762, superando a Hank Aaron por 7 de estos batazos. Entre los miles de jugadores que han participado en las Grandes Ligas desde su inicio, solamente 4 han superado la cantidad de 700 cuadrangulares, siendo ellos Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y Albert Pujols (703).