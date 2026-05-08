‘Hijos en medio del conflicto: cuando fallan los adultos’

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Manipular, mentir o comprar afecto no es amor: es violencia emocional

Hay decisiones que transforman la vida. Casarse es una de ellas. Tener hijos, aún más. No son impulsos pasajeros, son compromisos permanentes.

Un hijo no es un trofeo, ni compañía circunstancial, ni un medio para validar heridas o sostener orgullos. Es una vida dependiente de quienes decidieron traerla al mundo.

No todos quienes asumen la paternidad o maternidad están preparados para ejercerla con responsabilidad.

Al separarse una pareja, concluye el vínculo entre dos personas. Permanece el deber de proteger, orientar y cuidar a sus hijos. En muchos casos, la ruptura termina afectando al menor.

Ahí comienza uno de los daños más silenciosos y profundos.

Desacreditar al otro progenitor, sembrar dudas, distorsionar la verdad, manipular emociones o condicionar afectos no es amor. Es violencia emocional.

También lo es intentar moldear la conciencia de un niño mediante promesas alejadas de su realidad. Ofrecer escenarios inciertos, sujetos a circunstancias que no dependen de él, no construye, distorsiona. A un menor se le puede hablar del mañana cercano y brindarle seguridad en lo inmediato. Proyectarlo a largo plazo para ganar preferencia crea una expectativa que su mente no puede procesar.

El niño no vive en ese futuro prometido. Vive en su presente. Si ese presente se llena de ideas irreales, no produce esperanza, sino inseguridad.

No todos los padres actúan en función del bienestar de sus hijos. Ciertas disputas, marcadas por el ego y la incapacidad de ceder, lo evidencian. En esa dinámica, el interés del menor deja de ser el centro.

Cada padre y cada madre saben dónde su hijo o hija se siente en paz y dónde no. Aun así, muchas veces se impone una lucha que responde más a intereses personales que a responsabilidad parental.

No se puede retener a un niño con mentiras, engaños o amenazas. Esas conductas no fortalecen el vínculo: lo deterioran. Generan miedo, confusión y afectan su estabilidad emocional.

También puede aparecer la intimidación, incluso en espacios donde deberían prevalecer la imparcialidad y la protección del menor. Ese clima distorsiona decisiones y debilita el proceso. Nada que nazca desde el miedo construye vínculos sanos.

A esto se suma otro riesgo: recurrir a prácticas sin sustento o creencias que intentan forzar la realidad en lugar de asumirla con responsabilidad. Lejos de aclarar, generan más confusión.

En ese entorno, el menor puede sentirse responsable de lo que ocurre entre sus padres, cargando culpas ajenas. Así, lo que debería ser juego, alegría y crecimiento se ve desplazado por tensiones impropias de su edad.

La infancia no se detiene ni se repite. Avanza, y al verse afectada, deja huellas difíciles de reparar. Ningún niño debería crecer sosteniendo conflictos ajenos.

El impacto en la salud mental puede ser significativo. La exposición constante a tensiones, mensajes contradictorios o manipulación emocional afecta su equilibrio psicológico. Puede generar ansiedad, inseguridad, culpa y conflictos de lealtad.

Otra conducta perjudicial es utilizar al menor como intermediario para transmitir mensajes entre adultos. Colocarlo en esa posición lo obliga a asumir un rol impropio de su edad.

Surge una pregunta incómoda. ¿Son tus hijos o, con tu comportamiento, los estás tratando como si fueran tus enemigos? No porque lo sean, sino porque ciertas conductas proyectan esa realidad.

Al producirse daño, esa percepción queda latente en quienes observan.

La inmadurez asume un rol determinante cuando un adulto no logra separar su conflicto personal de su responsabilidad como padre o madre. Desde ahí surgen conductas que vulneran al menor, como infundir miedo, emitir amenazas o ejercer presión emocional.

Ser padre o madre no se limita a la presencia o a la palabra. Implica garantizar lo esencial: educación adecuada, acceso a salud, alimentación balanceada y un entorno digno donde no falte lo necesario para crecer con bienestar.

Esa responsabilidad no es opcional ni negociable.

Después de una separación, el rol parental exige más. Requiere madurez, respeto y prudencia. Implica poner límites al ego para no afectar lo más valioso, la estabilidad emocional de un hijo.

Un hijo no necesita ganar una batalla entre adultos, necesita padres capaces de protegerlo incluso de sí mismos.

Aquí no importa quién tuvo la razón. Esa discusión pertenece a los adultos.

Lo importante es esto. ¿Ese niño está creciendo en un entorno seguro y sano?

Los niños perciben más de lo que expresan.

Educar no es imponer. Amar no es manipular. Proteger no es aislar.

Ser padre o madre no es un título, es una conducta diaria.

Detenerse a hacer una revisión honesta de las propias actuaciones y reconocer cuando no son correctas también es amor. Es elegir el bienestar de un hijo por encima del orgullo.

Cuando esa revisión no alcanza, buscar ayuda profesional no es debilidad, es responsabilidad. Reconocer que se necesita orientación y actuar a tiempo también es una forma de proteger la estabilidad emocional de un hijo.

Si esa conducta falla, el impacto no se queda en el presente, se proyecta en la vida de ese niño. Llegará el día en que ese mismo menor crezca y comprenda lo que vivió. ¿Estarás preparado para escuchar lo que sintió, lo que calló y enfrentar que te diga: “me hiciste daño”? Porque lo que hoy se hace no se borra, se convierte en la base emocional que tendrá mañana, para toda su vida.

La autora es educadora.