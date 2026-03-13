Exclusivo

Panamá ha tenido hombres brillantes. Lamentablemente, algunos no han encontrado comprensión por parte de todos en nuestra sociedad. Un ejemplo de ello es Belisario Porras, extraordinario presidente que creó los barrios de La Exposición y Bella Vista, con sus avenidas Cuba, Perú y Justo Arosemena, llenas de árboles; el Archivo Nacional y el Hospital Santo Tomás, entre otras tantas obras.

Personajes como el doctor Carlos Bolívar Pedreschi, el doctor Ricardo Arias Calderón, el doctor Adolfo Ahumada y el doctor Mario Galindo son, y han sido, algunas de estas mentes brillantes de nuestro tiempo. A mis 100 años de edad, mitad de ellos dedicados a la política y la otra mitad a la vida profesional, y en el ocaso de mi vida, me doy cuenta de la falta de hombres capaces que tiene el país. Creo, sin duda alguna, que en Panamá lo que sobra es talento, pero muchos no tienen la oportunidad de desarrollarse como los personajes antes mencionados.

Panamá necesita que el Gobierno promueva las mentes brillantes que hay en las escuelas del país. Me he quedado asombrado de aquellos estudiantes que incursionan en el campo de la tecnología moderna, muchas de ellas que aún no comprendo. Esos son los niños a los que hay que ayudar a desarrollar su talento. Muchos de ellos tienen mentes brillantes, pero no tienen las puertas abiertas para desarrollarse en las diversas áreas del saber humano, como lo exige la era actual, con su tecnología de alta gama. Panamá debe apurarse, porque se está quedando atrás.

Países que hace pocos años estaban sumidos en el atraso, como la India, China y Corea del Sur, por ejemplo, son los que hoy proporcionan muchas de las mentes brillantes, los científicos y técnicos que necesitan las economías de Estados Unidos y Europa, que aprovechan sus talentos para mantenerse a la vanguardia. América Latina, sin embargo, con una población de más de 650 millones, no produce lo que reclama la sociedad latinoamericana.

Me parece que el panameño brillante está diseminado en la población estudiantil. De nada vale que sean brillantes si no hay una organización que los impulse y los ayude a alcanzar sus metas. A través de mi larga vida, he conocido muchas mentes brillantes de Panamá y me siento halagado de haber mantenido relaciones de trabajo con algunas de ellas.

El autor es ciudadano.