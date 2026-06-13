Sábado Picante: Homenaje a Pedrito, el Grande

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Lo ocurrido en La Joyita es tan alucinante que merece ver ese hecho con su prisma, emulando su inigualable estilo. Se trata, entonces, de un homenaje a Pedrito, el Grande...

Conocí brevemente a Pedrito Altamiranda. Caballero y persona de una enorme y envidiable cultura. Tímido, pero seguro de sí mismo. Si hubiese leído las noticias sobre la fuga masiva de La Joyita, estoy seguro de que habría compuesto una de esas geniales canciones con las que nos divertía, pero siendo todo lo honesto que podía ser, es decir, diciéndonos la verdad, tan cruda como era. No está, pero lo ocurrido en La Jovita es tan alucinante que merece ver ese hecho con su prisma, emulando su inigualable estilo. Se trata, entonces, de un homenaje a Pedrito, el Grande...

Fue en el sagrado mes del fútbol mundial.

Entró la Policía y salieron los obreros del mal.

En una trifulca, y sin permiso ministerial,

Doscientos presos de fugaron del penal.

Dinoska, furiosa, maldijo a los malagradecidos.

¡No más consideraciones! ¡Se jodieron conmigo!

Las gemas de La Joyita pagarán caro su desafío.

Dinoska ordenó su vindicta: ¡requisa y decomisos!

Y hallaron que era un mero detalle el buhonero de Pedrito:

Sacaron televisores, playstations y un escrito del suscrito.

Encontraron, de Budy Attie, su lista secreta de inquilinos.

Tenían el fallo de Odebrecht y las cédulas de los testigos.

Dieron con los 200 mil palos que se perdieron en el arresto

De una funcionaria que nunca los tuvo: ¡Lo juro por mi perro!

En la pared, la foto de Odila y Zenia, con marco de dinero.

Y debajo, un deseo sincero, pero improbable: ¡Aquí las espero!

El ladrón llorón reclamó a Dinoska varias barras de oro,

Perdidas con la pinchadora cuando todo era espionaje y robo.

Hallaron visas, salvoconductos y borradores de indultos,

papeles de bodas y la expulsión de Huawei del terruño.

Desmantelaron una rampa para poner en órbita un satélite

Vendido por Musk, a cambio del vestido de Corina, la del Nobel.

En un inodoro maloliente, sacaron un revólver,

Maquillaje y 10 relojes, como los del Robarólex.

En una esquina, la lista de los dueños de Bagatrac.

Con esto, entro al PRD o me las van a pagar.

Me vuelvo rico, como el tipo de los bates ban ban.

Pero si no, con música y to’, la publico en Instagram.

Uno de los fugados dice conocer al exvice acusado.

Que, si no lo ayuda, cantará hasta por los costados.

Quiere plata, carro, mujeres y aire acondicionado.

¡Cómo no!, dice bien enojado, que lo atienda mi abogado.

Sacaron Kaláshnikov y guardias reconocieron sus Glocks.

Tenían de adorno los Juegos de Antaño,

Las estatuas que se perdieron hace años.

Hallaron cartas de amor y llantas de repuesto en un armario.

Apareció el taburete y la banda presidencial de Gabriel,

la rosa de Gudalupe, la de Nito, así como el collar del amigo fiel.

Decomisaron balas, abanicos, microondas y un mantel,

Tres motos, 19 drones, un yate nuevo y buco de chen chen.

Un guardia reconoció en un reo el reloj del presidente pendenciero.

Lo guardó, porque, ladrón que roba a ladrón…

Se gana el perdón a punta de puro dinero.

Lo dice el loco, lo dicen los hijos, lo dicen todos.

La cárcel no es para los vivos, es para pendejos.

Sacaron siete piscinas marginales; 17 mil cigarrillos,

88 cajas de tafil, 12 lavadoras y otros miles de artículos,

Un Tesla, 93 gallinas y decenas de afilados cuchillos,

12 luces de escolta policial, cervezas y hasta un chiquillo.

Un narco entregó a sus sicarios, pero también su manual

De cómo ser donante o funcionario y su lista de contactos.

Tiembla la Asamblea, tiemblan todos los partidos,

los pactos, el Gobierno y los políticos que se fueron al desvío.

Dinoska está asustada. Pensó que la requisa era casi nada.

Pero entre el dinero, los juegos y los equipos de sonido,

Halló el infierno con en esos malditos, que ahora saben

Que estar afuera es infinitamente mucho más rico.