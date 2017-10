La hora del VAR…

Hace cuatro años, escribí un artículo titulado Después del Rommelazo…. era una especie de desahogo, ante el drama que representó aquella eliminación en el último momento, con un gol de Estados Unidos en nuestro propio patio. Un trago muy amargo, que a los fanáticos del fútbol nos costó buen rato digerir. Nunca habíamos estado tan cerca, y un trabajo de cuatro años quedaba sin recompensa.

Pero si en 2013 estuvimos a dos minutos de clasificar al repechaje del Mundial de Brasil, este martes estuvimos a cuatro de quedar eliminados directamente. En dos horas, cambió siete veces la clasificación para el Mundial. Conforme avanzaban los partidos, Estados Unidos, Honduras y Panamá, se intercambiaron las tres posiciones que quedaban por definir, y con ellas los itinerarios de vuelo correspondientes, entre volar a Rusia en junio, volar a Australia al repechaje en noviembre, o quedarse viendo todo en casa. Sobre las nueve de la noche, la suerte parecía echada, Honduras estaba clasificada al ganarle a México, Estados Unidos iba al repechaje perdiendo con Trinidad Tobago, y “los canaleros” nos quedábamos viendo la televisión. Y en ese momento todo cambió. Un despeje de Cooper, Tejada la cabeceó con la malicia que solamente da la experiencia, para ponérsela delante a Román Torres, el gran capitán de los resultados oportunos, que decidió mutar de defensa central en delantero centro, con su “pequeño” físico solo le mostró el hombro al defensa tico para sacarlo de balance, y meter un remate salvaje, que si llega a tocarlo el portero, seguro lo mete dentro de la portería con todo y balón… Junto con el gol de Iniesta en la final del Mundial de 2010, es una jugada que nos quedará grabada como en cámara lenta para siempre. La locura que siguió fue memorable. Los gritos de los narradores panameños no daban crédito a lo que estábamos viendo. Panamá estaba clasificada directamente al Mundial y de alguna manera “se sacaba el clavo” de la eliminación a manos de Estados Unidos, cuatro años antes. Ahora, éramos nosotros quienes los dejábamos fuera a ellos. Algo que, un minuto antes, parecía imposible.

Lo que siguió fue surrealista, y demostró que algo aprendimos de la eliminación de 2013. El objetivo era pasar el tiempo, hasta que el árbitro pitó el final del partido. Si bien Costa Rica no vino a regalarnos nada y jugaron con el profesionalismo que han demostrado desde hace mucho, después del gol de Román, mi impresión fue que ellos mismos pensaron que no era justo amargarle a Panamá semejante celebración. Al final, se abrazaron a nuestros jugadores compartiendo una alegría que solo entienden quienes han vivido ese momento. El sueño se había hecho realidad: Panamá estaba en el Mundial de Rusia…

Pero todo esto es producto de mucho esfuerzo. Desde hace 41 años, cuando le ganamos a Costa Rica 3-2 en el primer partido de eliminatoria que jugamos, hasta el día de hoy, ha pasado mucha agua bajo el puente. Estas alegrías no serían posibles sin el esfuerzo de muchísima gente que puso su grano de arena. Los jugadores de muchas generaciones fueron labrando el camino. No solo los ausentes como Rommel o Amílcar, sino muchísimos más. Solo menciono algunos, consciente de muchos que quedan fuera: desde Roberto Tyrrell y Cascarita Tapia, nuestros primeros “legionarios”, hasta la generación de René Mendieta, Armando, Jorge y Julio Dely Valdés, Patón Phillips, Roberto Brown, y los actuales héroes de “La Sele”. Muchos de ellos, los recuerdo como infantiles en la liga que organizaba el Club Rotario Panamá Sur y patrocinaba la Fundación Super 99, donde aprendían valores, además de fútbol. Muchas de las estrellas que en junio viajarán a Moscú, jugaron en equipos de su barrio en “La Rotaria”, como se le conocía a esa liga.

En el medio de toda esta celebración, no es justo dejar de mencionar a una persona muy especial para nuestro fútbol. Por allá por 1960, José Bech, nacido en Barcelona, formado como entrenador en Chile y como periodista deportivo en Panamá, estaba convencido de que el fútbol podría llegar a ser el deporte número uno en Panamá. Contra toda lógica, en un país donde el béisbol y el baloncesto eran más populares, en la década de 1970, comenzó su programa Fútbol en Tevedós los sábados a la una de la tarde donde, en compañía de su escudero Efigenio Tapia, durante dos horas daban noticias, análisis y comentarios sobre fútbol. Siempre incluía preguntas que esperábamos con ansias para investigar las respuestas, antes de la era de Google, y dedicaba la última media hora del programa a la sección “aprendiendo fútbol”, donde mostraba partidos históricos, videos de partidos recientes, o clases de técnica futbolística. Todos los que vivimos aquella época, no podemos olvidar el documental Pelé, el maestro y su método, donde O Rey enseñaba las bases de su técnica. Si don José estuviera aún entre nosotros, me imagino lo que habría disfrutado esta clasificación.

Así, se ha cumplido nuestro sueño. Panamá está clasificada para la etapa final de un Mundial de fútbol. Tal vez contra todos los pronósticos, y a pesar de que quieran quitarnos méritos, por ese “gol fantasma”, que de haberse aplicado el VAR (Video Assisted Referee) nunca hubiera contado. Pero mientras, como decían esta semana en redes sociales, en Panamá, VAR significa solamente “Vamos a Rusia…”.

El autor es cardiólogo