El horizonte agropecuario nacional

La XI Reunión de Reguladores de Cuarentena Agropecuaria se desarrolló en nuestro país la semana pasada. Entre otros temas, se concluyó que un tratado de libre comercio no sirve al país estando libre de plagas o enfermedades y cumplir con exigencias fito y zoosanitarias del importador si este no abre su mercado por exigir, además, programas de vigilancia epidemiológica a su gusto. Ejemplos: carne de aves a Estados Unidos, a pesar de Panamá ser libre del virus de New Catle; también: aguacates, mangos, papayas y cítricos, estando Azuero y Chiriquí libres de la mosca de las frutas o del Mediterráneo para exportarlas como frutas frescas.

Ganaderos de carne y leche prestatarios del Banco Nacional y otros bancos de la plaza, que recibieron préstamos entre 2009 y 2014, con miras a suplir el déficit de 100 mil litros anuales de leche, cubierto con importaciones desordenadas de subproductos lácteos, igual de carne de res durante el gobierno actual. Les están rematando sus fincas, aseguran que solo en Panamá este son 300, sin incluir Darién y el resto del país.

No hay producción de plátanos para abastecer el mercado. ¿Por qué? El productor darienita no irriga su cultivo igual que muchos de los demás. Al no haber oferta que cubra la demanda, el precio al consumidor sube. Si se importa de Ecuador, allá la caja de 65 unidades o 50 libras vale 6 dólares sin flete marítimo, el precio no debe ser superior a 30 centavos la unidad al consumidor, de lo contrario es ¡especulación!

Moraleja: si no hay oferta nacional para cubrir la demanda, da lugar a la importación de cualquier agroalimento. Produzcámoslos con eficiencia y competividad.

El autor es veterinario, exministro de Estado y exlegislador de la República.