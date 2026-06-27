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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hoy Panamá vuelve a salir a una cancha mundialista. Al frente estará Inglaterra, una de las grandes potencias del fútbol, cuarta en el ranking de la FIFA y cuna de este deporte que apasiona al mundo.

Pero hoy no juegan solo once futbolistas.

Hoy jugamos todos los panameños.

Juega el niño que sueña con vestir algún día la camiseta nacional. Juegan las familias que han acompañado a nuestros jugadores desde sus primeros pasos. Juegan los entrenadores que dedicaron su vida a formar generaciones. Juegan los miles de panameños que viajaron al Mundial y los millones que, desde cada rincón del país y del mundo, alentarán con orgullo a nuestra Sele.

Algunos dirán que ya no tenemos opciones de avanzar. Quizás tengan razón desde el punto de vista matemático. Pero hay partidos cuyo significado va mucho más allá de una tabla de posiciones.

Hoy jugamos por algo más grande.

Jugamos por demostrar quiénes somos los panameños.

Somos un país pequeño en territorio y población, pero inmenso cuando se trata de levantarnos frente a la adversidad. Nuestra historia está llena de momentos en los que parecía imposible alcanzar una meta y, una y otra vez, demostramos que la perseverancia, el trabajo, la fe y la unidad pueden cambiar el rumbo de las cosas.

Eso mismo queremos ver hoy en la cancha.

No les pedimos perfección. No les pedimos que hagan lo imposible. Les pedimos que jueguen como siempre lo han hecho: con el corazón, con valentía, con disciplina y con la convicción de que representan a más de cuatro millones de panameños que creen en ustedes.

El mundo ya sabe que Panamá llegó al Mundial. Hoy tiene la oportunidad de conocer también el carácter de nuestro pueblo.

Que vea un equipo que nunca deja de luchar, que nunca baja los brazos, que nunca renuncia a un balón y que entiende que el verdadero fracaso no es perder un partido, sino dejar de intentarlo.

Cada carrera, cada barrida, cada pase y cada esfuerzo hasta el último minuto hablará de quiénes somos como nación.

Hace apenas unas décadas, clasificar a un Mundial parecía un sueño inalcanzable. Hoy competimos de tú a tú contra selecciones que acumulan generaciones de historia, títulos y experiencia. Ese crecimiento no ocurrió por casualidad. Es el fruto del sacrificio de miles de personas: jugadores, entrenadores, dirigentes, familias y aficionados que nunca dejaron de creer.

Por eso, independientemente del marcador, Panamá ya se siente orgulloso de ustedes.

Porque han demostrado que nuestro país pertenece a este escenario. Porque han inspirado a miles de niños a creer que los sueños se alcanzan con disciplina y esfuerzo. Porque cada Mundial fortalece nuestro fútbol, abre nuevas oportunidades para nuestros jugadores y demuestra que el talento panameño puede competir con los mejores del mundo.

Y, sobre todo, porque nos recuerdan una verdad que trasciende el deporte: cuando Panamá se une alrededor de un propósito común, es capaz de lograr cosas extraordinarias.

Salgan a jugar con libertad, con alegría, con el orgullo de llevar el nombre de Panamá en el pecho. Defiendan cada balón sabiendo que detrás de ustedes hay un país entero agradecido por su entrega.

Que Dios camine con ustedes en cada minuto del partido. Que les conceda fortaleza en las piernas, serenidad en la mente, humildad en el corazón y la alegría de representar con honor a nuestra patria. El resultado pertenece al deporte; el honor, el esfuerzo y la dignidad dependen de ustedes.

Hoy, gane quien gane el partido, millones de panameños volveremos a mirar nuestra bandera con orgullo.

Porque cuando un país entero juega unido, ya ha conquistado una victoria que ningún marcador puede borrar.

¡Vamos, Sele!

#TodosSomosUno

El autor es empresario, consultor y Caballero de la Orden de Malta.