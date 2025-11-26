Panamá, 26 de noviembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: 2026 exige decisiones

    Redacción de La Prensa

    Panamá se acerca a 2026 con un crecimiento que supera al promedio regional, pero cuya capacidad de generar empleo formal sigue siendo limitada. Tres sectores intensivos en mano de obra aún no recuperan sus niveles prepandemia, y ese rezago explica por qué muchos hogares no perciben el impulso que reflejan las cifras macroeconómicas. El frente fiscal exige decisiones claras. La reforma a la CSS envió una señal de gobernanza, pero no resolvió los vacíos estructurales ni las rigideces que atenazan al presupuesto. El país necesita reformas en una dirección muy definida: modernizar el sistema tributario para ampliar la base, revisar exoneraciones y regímenes especiales, ordenar los aumentos automáticos, y devolver capacidad de planificación al Estado. Sin esto, no habrá inversión pública sostenible ni políticas sociales que funcionen. El Gobierno afirma que cumplirá la meta de déficit de 4% este año y los próximos, y que la confianza inversora ya se recupera. Pero esa estabilidad depende de que la Asamblea desbloquee reformas largamente postergadas. 2026 no puede ser otro año de espera. El país necesita reglas más simples, gasto más eficiente y un Estado que deje de vivir atrapado en inercias.


