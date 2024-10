Hoy por hoy: El acoso judicial y otras amenazas contra la libertad de prensa en Panamá

Escuchar audio noticia

En el más reciente informe Chapultepec, Panamá ha descendido dos posiciones en el índice de libertad de prensa, una tendencia alarmante para la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Entre los factores señalados se encuentra la distribución discrecional de la pauta estatal, una herramienta usada para premiar o castigar a los medios de comunicación, minando su independencia. Este fenómeno ha sido acompañado por un preocupante aumento en la violencia contra periodistas durante las manifestaciones, donde la cobertura crítica ha sido blanco de agresiones. Pero quizá el mayor reflejo de la creciente presión sobre los medios es el acoso judicial. El secuestro de un millón de dólares a La Prensa, ordenado por un expresidente, no es solo una agresión económica, sino un intento claro de amordazar a quienes se atreven a investigar y denunciar la corrupción. Estos ataques no solo afectan a un medio, sino que socavan el derecho de la ciudadanía a estar bien informada. La libertad de prensa es el pilar de la democracia, y su debilitamiento es una advertencia de lo que está por venir si no tomamos acción. Es momento de exigir garantías y respeto por el periodismo independiente en Panamá.