Panamá, 11 de octubre del 2025

    Opinión

    Hoy por hoy

    Redacción de La Prensa

    En el transcurso de 24 horas ocurrieron dos hechos que aparentan diferencias, pero tienen coincidencias. Se trata de la destitución de Dina Boluarte como presidenta del Perú y la elección de María Corina Machado como Nobel de la Paz 2025. Lo primero parece haber discurrido conforme a los cánones constitucionales, lo que indica que en ese evento prevalecieron las reglas democráticas. Lo segundo representa el reconocimiento del mundo de que Venezuela reclama la democracia. Por la ausencia de democracia y, con ello, de libertades en dicho país, María Corina Machado ha librado una batalla pacífica, inteligente y efectiva, al punto de que no hay forma de justificar que el régimen dictatorial siga en pie. La actuación de Machado representa la reivindicación popular de la democracia como opción de gobierno; nada puede excusar, en términos absolutos, que se abandone la democracia. Por ello, no importa la ideología del gobierno de turno, la democracia tiene que ser la única opción. Ambos sucesos, si bien diferentes, coinciden en la preponderancia del respeto a la democracia, así como a las libertades y, con ello, a la dignidad de la persona humana.

