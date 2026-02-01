Panamá, 01 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy

    Redacción de La Prensa

    El turismo panameño volvió a confirmar por qué se le conoce como la industria sin chimenea: genera empleo, divisas y encadenamientos productivos sin agotar recursos.

    Aunque 2025 cerró con una ocupación hotelera cercana al 56%, las señales de enero de 2026 invitan al optimismo. La realización del Foro Económico Internacional de la CAF, que atrajo a más de 5,000 visitantes y dejó un impacto superior a $8 millones, demostró el potencial del país como sede de eventos y punto de conexión regional.

    Más allá de las cifras coyunturales, el turismo sigue siendo un motor clave de la economía nacional y un aliado del desarrollo en el interior del país. Por ello, resulta fundamental respaldar las iniciativas que buscan modernizar el sector: mayor flexibilidad laboral para enfrentar la estacionalidad, incentivos que permitan renovar la planta hotelera y reglas claras para una competencia justa.

    Apostar por el turismo es apostar por empleo formal, inversión y crecimiento sostenible. Ignorar su potencial sería renunciar, sin razón, a uno de los motores más dinámicos, resilientes y estratégicos de la economía panameña.

    Redacción de La Prensa


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá. Leer más
    • Las preguntas de Blandón al alcalde Mizrachi sobre el manejo de Summit. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional contrato entre el Estado y PPC. Leer más
    • China promete adoptar ‘medidas’ tras la anulación del contrato portuario en Panamá. Leer más
    • Embajada de Estados Unidos en Panamá respalda fallo que anula concesión portuaria. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este viernes 30 de enero. Leer más