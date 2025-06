Hoy por hoy: Acuerdo, pero sin empleo y sin clases

Exclusivo Suscriptores

Tras seis semanas de bloqueo, la dirigencia sindical accedió a reabrir las vías en Bocas del Toro. El acuerdo con diputados se basa en el compromiso de que la Asamblea restituirá el régimen especial que beneficiaba a la industria bananera. De hecho, el Ejecutivo convocó de inmediato al Legislativo a sesiones extraordinarias para tratar este tema. Pero la pregunta de fondo permanece: ¿Cuántos de los más de 7,000 trabajadores despedidos podrán recuperar su empleo? Cerrar calles fue una medida desesperada. Ahora el desafío es reactivar fincas, garantizar contratos y evitar que esta crisis se repita. También urge levantar otro bloqueo: el que mantienen algunos docentes contra la educación de los más vulnerables. Si de verdad se defiende la seguridad social, no se puede hacer a costa de la escuela pública. Afectar a niños pobres no es resistencia, es abandono. Los bananeros regresan con incertidumbre; los estudiantes siguen sin clases. La reapertura debe traducirse en oportunidades reales. Gobierno, empresa y sociedad deben actuar con responsabilidad. Panamá no puede darse el lujo de dejar sin trabajo a miles ni sin educación a toda una generación.