    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Alegatos decisivos

    Redacción de La Prensa

    El juicio de mayor envergadura en la historia reciente del país sigue dando de qué hablar, pues la fase de alegatos ha sido clave para entender mejor el rol de cada acusado en un complejo sistema para pagar y recibir sobornos por obras adjudicadas al gigante de la construcción brasileño Odebrecht. La fiscalía ha descrito cómo testaferros, intermediarios, banqueros, testigos y colaboradores eficaces recibieron millones de dólares -incluso, en algunos casos, hasta decenas de millones- en cuentas bancarias locales y extranjeras, en un intento por mantener oculto el origen y el destino final del dinero sucio. Destacan, por ejemplo, las pruebas recabadas en Estados Unidos contra Ricardo Martinelli Berrocal, quien, gracias a un salvoconducto expedido por el presidente de la República, ahora goza de libertad en Colombia tras haber sido condenado en otro caso por lavado de activos. Importantes miembros de lo que fue su gabinete también enfrentan la posibilidad de cárcel, luego de que el Ministerio Público solicitara al tribunal condenas para varios de ellos, incluso para sus banqueros. Las pruebas hablan por sí solas, mientras los abogados defensores, en su mayoría, se concentraron en asuntos de forma, y no en el fondo, que es lo que se analiza en esta fase del juicio. Aunque sea solo por esta vez, ojalá dijeran toda la verdad.


