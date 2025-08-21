Panamá, 21 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Armoniosa desconexión

    Redacción de La Prensa

    La escena de ayer fue reveladora: el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentó solo el presupuesto general del Estado de 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Habló de reducir el déficit al 3.4% del PIB y de alcanzar un superávit primario, metas que apuntan a devolver credibilidad a las finanzas públicas. Ese mismo día, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, tuvo que retirar su propuesta de quintuplicar las dietas de la junta directiva de la Autoridad de Descentralización, tras la denuncia periodística de este medio que expuso el despropósito. Se frenó un exceso, pero la mentalidad de privilegios sigue intacta. Lo cierto es que los tres poderes parecen actuar en “armoniosa desconexión” cuando se trata de dinero: la Asamblea con aumentos sin respaldo, la Corte con nombramientos vitalicisos disfrazados de jubilación y un Gabinete centrífugo, donde -con contadas excepciones- cada ministro jala para su lado. Mientras tanto, la disciplina fiscal queda en manos de un par de voces aisladas. Sin un pacto real de responsabilidad, el país seguirá gastando más de lo que puede, y los sacrificios siempre caerán sobre los ciudadanos.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más
    • Decomisan 480 monedas ‘martinellis’ y mercancía valorada en 100 mil dólares en Alcalde Díaz. Leer más