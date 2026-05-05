Hoy por hoy: Ataque al periodismo libre

Exclusivo

Desde La Prensa rechazamos cualquier acción que atente contra la autonomía editorial y la libertad de prensa, pilares fundamentales de la democracia. El reciente retiro de visas por parte de Estados Unidos a miembros de la Junta Directiva del diario La Nación de Costa Rica no puede verse de forma aislada. El periodismo libre en Costa Rica ha enfrentado acoso y restricciones por parte del gobierno de Rodrigo Chaves, a pesar de que el país ha sido tradicionalmente un ejemplo regional de libertad de expresión y transparencia. Nuestra solidaridad se dirige a La Nación y sus periodistas, quienes mantienen su labor crítica e independiente frente a presiones internas y externas. Al mismo tiempo, reconocemos que cada nación tiene derecho soberano a regular la entrada de cualquier ciudadano, incluyendo la revocatoria de visas por razones de seguridad nacional o intereses estratégicos. Sin embargo, estas decisiones no deben convertirse en herramientas de intimidación que intenten debilitar la independencia periodística. La libertad de prensa no admite excepciones.