Panamá, 19 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Austeridad con excepciones

    Redacción de La Prensa

    Mientras el país escucha discursos sobre austeridad y control del gasto público, la Asamblea Nacional continúa pagando salarios a 52 diputados suplentes, en abierta contradicción con un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que prohíbe esa práctica desde 2017. Resulta paradójico que el propio órgano que aprueba las leyes sea el primero en incumplirlas, manteniendo planillas de suplentes que le cuestan al país más de un millón de dólares anuales. La contradicción es aún más grave cuando hospitales, escuelas y programas sociales enfrentan recortes en nombre de la eficiencia y la responsabilidad fiscal. La austeridad no puede ser un eslogan que solo se aplique a los más vulnerables. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría tampoco pueden evadir su deber de hacer cumplir la ley. La contradicción le resta credibilidad al Ejecutivo, encargado de las finanzas públicas. Mientras haya excepciones en austeridad como la del Legislativo, los sacrificios que propone el Ejecutivo son inequitativos.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Estas son las empresas con mejor reputación en Panamá en 2025. Leer más
    • Transparencia Panamá presenta una denuncia por los pagos que recibió Hombres de Blanco, sin un contrato válido. Leer más