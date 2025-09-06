Panamá, 06 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Hoy por hoy: Auxilios del Ifarhu: transparencia y justicia para quienes más lo necesitan

    Redacción de La Prensa

    La asignación de auxilios económicos del Ifarhu ha sido durante años objeto de críticas por favoritismos y discrecionalidad. Beneficios que debían apoyar a estudiantes con verdadera necesidad terminaron en manos de allegados al poder, lo cual ha generado desconfianza ciudadana. Es imprescindible que estos fondos se otorguen tras un estudio socioeconómico riguroso, garantizando que lleguen a quienes realmente necesitan un impulso para avanzar en su educación. La propuesta de los diputados de condicionar los auxilios al cumplimiento de compromisos y exigir la devolución del 100% en caso de incumplimiento resulta acertada. No se trata solo de sancionar, sino de asegurar que los recursos públicos cumplan su propósito: formar ciudadanos capaces y preparados, no premiar privilegios. La transparencia y la supervisión son pasos necesarios para restaurar la confianza en el sistema y garantizar que cada centavo invertido en educación genere un verdadero beneficio social. Esta reforma nivelaría el acceso y garantizaría mayor justicia en el uso de los recursos públicos.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Panamá negocia vuelo directo con Japón y extensión de la exoneración de visas a los panameños. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Dino Mon admite que las reservas de salud se agotarían en dos años sin cambios urgentes. Leer más
    • Jubilación en la CSS: Requisitos para jubilarse y acceder a la pensión por vejez. Leer más
    • Minuto a Minuto: Panamá vs. Surinam en la eliminatoria mundialista. Leer más