Hoy por hoy: Auxilios del Ifarhu: transparencia y justicia para quienes más lo necesitan

La asignación de auxilios económicos del Ifarhu ha sido durante años objeto de críticas por favoritismos y discrecionalidad. Beneficios que debían apoyar a estudiantes con verdadera necesidad terminaron en manos de allegados al poder, lo cual ha generado desconfianza ciudadana. Es imprescindible que estos fondos se otorguen tras un estudio socioeconómico riguroso, garantizando que lleguen a quienes realmente necesitan un impulso para avanzar en su educación. La propuesta de los diputados de condicionar los auxilios al cumplimiento de compromisos y exigir la devolución del 100% en caso de incumplimiento resulta acertada. No se trata solo de sancionar, sino de asegurar que los recursos públicos cumplan su propósito: formar ciudadanos capaces y preparados, no premiar privilegios. La transparencia y la supervisión son pasos necesarios para restaurar la confianza en el sistema y garantizar que cada centavo invertido en educación genere un verdadero beneficio social. Esta reforma nivelaría el acceso y garantizaría mayor justicia en el uso de los recursos públicos.