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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: ¡Basta de saquear la CSS!

    Redacción de La Prensa

    A la evidente ausencia de controles en las instituciones del Estado, también se suma desde hace años Caja de Seguro Social (CSS), cuyas autoridades parecen invertir más tiempo en denunciar delitos ante el Ministerio Público que en solucionar el serio problema que enfrentan, considerando que hasta ahora son más de mil 600 querellas para reclamar casi $75 millones en robos, que van desde peculado, pasando por el hurto de medicamentos y algo muy grave: jubilaciones fraudulentas.

    La cantidad de casos que existen nos gritan a la cara que hay que hacer más rigurosos los controles, mientras que las penas también deben ser más severas, pues robarle a la CSS, implica una afectación que alcanza a decenas de miles de personas. En consecuencia, no basta con aumentar penas por cometer el delito, sino también calificar y castigar los agravantes. La CSS enfrenta serios problemas –y de toda índole– y lo que hacen estos sujetos inescrupulosos es agravar aún más la situación, incluso, robando medicamentos que los pacientes necesitan.

    Eso es suficiente para mandarlos a la cárcel por décadas, pues sus acciones pueden provocar la muerte no de una, sino de muchas personas. ¡Y eso es verdaderamente inhumano!

    Redacción de La Prensa

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