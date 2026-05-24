Panamá, 24 de mayo del 2026

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    Hoy por hoy: Centroamérica Cuenta y la libertad

    Redacción de La Prensa

    Centroamérica Cuenta dejó claro que Panamá puede ser también un escenario para la reflexión democrática regional. No fue casual que, mientras el festival discutía sobre exilio, memoria y libertad, el país coincidiera además con la visita de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

    Durante una semana, Panamá reunió a algunas de las voces más influyentes de la literatura y el pensamiento iberoamericano contemporáneo, entre ellas Sergio Ramírez —recién incorporado a la Real Academia Española—, Gioconda Belli, Junot Díaz, Héctor Abad Faciolince y Rubén Blades, quien además entregó parte de su legado artístico y cultural al Instituto Cervantes.

    Más allá de conversatorios, homenajes y debates públicos, el festival confirmó el valor de la cultura como espacio de pensamiento crítico, resistencia democrática y defensa de los derechos humanos en una región marcada por el exilio, la polarización y las amenazas autoritarias.


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