Hoy por hoy: Cobrar por el tránsito: un golpe innecesario al hub panameño

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá construyó una de sus mayores ventajas competitivas sobre la conectividad. Tocumen no es solo un aeropuerto, es una plataforma estratégica para el comercio, el turismo y la inversión. Debilitar ese ecosistema, sin análisis serio, es jugar con un activo clave.

El anteproyecto que propone cobrar a pasajeros en tránsito parte de una premisa equivocada. Ese flujo no es cautivo: es altamente sensible al precio. Quien transita por Panamá lo hace porque le conviene. Cualquier sobrecosto puede redirigir rutas hacia Bogotá, Lima u otros aeropuertos.

¿Tiene sentido ser uno de los pocos países en cobrar por el tránsito? ¿No es penalizar el éxito del propio hub?

Más que recaudar, se corre el riesgo de perder volumen, rutas y competitividad. Además, propuestas sin sustento técnico envían señales de improvisación e incertidumbre.

Debilitar Tocumen es debilitar al país. Panamá necesita visión estratégica, no decisiones que encarezcan su principal ventaja.