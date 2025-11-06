Panamá, 06 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por Hoy: Colón merece más

    Redacción de La Prensa

    Antes de que sonaran los tambores y marcharan los estamentos de seguridad, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, tomó la palabra y cambió el tono de la conmemoración del 5 de noviembre. En un acto donde abundan los saludos protocolares, su discurso fue una denuncia meditada: la inequidad fiscal que asfixia al municipio más estratégico del país.

    Frente al presidente de la República, ministros y autoridades, Galván recordó que mientras los puertos, la Zona Libre y el ferrocarril generan miles de millones, Colón sobrevive con un presupuesto insuficiente y calles abandonadas. No pidió favores: exigió justicia tributaria.

    Su intervención no fue un desafío político, sino un ejercicio de civismo. En una fecha que celebra la independencia nacional, el alcalde defendió la autonomía municipal.

    El Gobierno tiene ahora la oportunidad de escuchar más allá del protocolo y responder con hechos. Porque Colón no necesita discursos: necesita que el desarrollo que mueve al país también se quede en su tierra.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Rutas 1 y 2 de los desfiles del 4 de noviembre; conoce los colegios y bandas que participarán. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Hallan sin vida a Esteban De León Osorio, joven reportado como desaparecido desde el 31 de octubre. Leer más
    • Gobierno se reunirá con representantes de Chiquita; proyectan exportar banano entre diciembre y enero. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más