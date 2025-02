Hoy por hoy: Construir soluciones viables

Exclusivo Suscriptores

La democracia es, ante todo, disenso. No se trata solo de elegir autoridades, sino de aceptar que existen diversas maneras de ver el mundo, intereses en conflicto y estilos de vida distintos. El debate sobre la reforma a la Caja de Seguro Social es un recordatorio de ello. El corazón de la discusión —la edad de jubilación y las cuotas—no es solo un tema técnico, sino una decisión que marcará el futuro del país. Disentir es legítimo, pero implica más que oponerse: exige compromiso, información y apertura al diálogo. En 2006, Panamá logró reformar la Caja de Seguro Social mediante el consenso. Hoy, el reto es el mismo. No se trata de imponer ni de bloquear, sino de construir soluciones viables a través de la participación y la escucha. La violencia y la intransigencia solo conducen al estancamiento. Una democracia fuerte no teme el debate, lo necesita. Es momento de sumar esfuerzos para garantizar un sistema sostenible para todos.