Panamá, 19 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Corregir el rumbo del derecho a réplica

    Redacción de La Prensa
    Hoy por hoy: Corregir el rumbo del derecho a réplica
    Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

    La decisión del diputado Ernesto Cedeño de solicitar que su proyecto de ley sobre el derecho a réplica en los medios de comunicación regrese a primer debate es una buena señal. Aunque no resuelva el problema de fondo, con esa acción reconoce que una norma que afecta libertades fundamentales no puede avanzar sin escucha ni consenso. No faltan quienes intentan usar este tema para posicionar agendas o construir relatos convenientes, pero conviene volver a lo esencial: el derecho a réplica ya existe en Panamá y funciona. El problema es la forma en que se pretende modificar su aplicación. Convertir un principio ético en un mecanismo coercitivo, con plazos rígidos y posibles sanciones, no fortalece la democracia; la debilita. Introduce incentivos para la autocensura y distorsiona el ejercicio del periodismo responsable. La población debe plantearse algo más profundo: ¿se quiere mejorar el derecho a réplica o convertirlo en un instrumento de presión? Esa diferencia lo cambia todo.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Becas 2026: el Ifarhu anunciará en abril el cronograma para entrega de documentos. Leer más
    • Lugares de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 19 de marzo. Leer más
    • PASE-U 2026: recibo de matrícula es el requisito principal para recibir el pago. Leer más
    • Tribunal de Cuentas condena a Cucalón y Salerno a pagar $4.4 millones por lesión patrimonial. Leer más
    • Panamá cae ante Costa Rica en Premundial Sub-17. Leer más
    • Lotería Fiscal 2026: estas son las facturas válidas para participar en próximo sorteo. Leer más
    • Caso Odebrecht: Aaron Mizrachi debe enfrentar juicio. Leer más