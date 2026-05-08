Panamá, 08 de mayo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Corrupción en la educación

    Redacción de La Prensa

    En Panamá, el dinero público parece rendir más para quienes logran colocarse en el lugar correcto. La estatal Universidad Autónoma de Chiriquí gasta casi 6 millones de dólares al mes en una planilla que incluye 249 docentes con salarios superiores a 7 mil dólares, un reflejo de cómo decisiones políticas y el peso de dirigentes inflan costos sin justificación académica ni financiera alguna. Simultáneamente, el Ministerio de Educación destapó una red de diplomas falsos que permitía a docentes y funcionarios sumar puntos ilegales para acceder a vacantes y créditos, evidenciando que el “papelito” se había convertido en la norma para obtener beneficios, mientras el sistema carecía de controles efectivos y supervisión ciudadana. En ambos casos, el último en la cola es el estudiante. ¿Qué puede aprender de un docente que hace cualquier cosa para conseguir un puesto, un salario alto o un beneficio? Sin controles, ética ni responsabilidad, la educación y la confianza pública quedan en segundo plano, mientras los privilegios se multiplican.

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