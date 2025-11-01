Hoy por hoy: Cortesía diplomática con mensaje entre líneas

Exclusivo Suscriptores

Una carta de felicitación con motivo de la celebración de un aniversario más de la separación de Panamá de Colombia fue enviada por el presidente de Estados Unidos a su homólogo de Panamá, en la que puede leerse que el gobernante norteamericano ve a nuestro país como “un amigo firme y un valioso aliado de los Estados Unidos”. Pero, además de las felicitaciones, el presidente estadounidense vuelve a mencionar el tema de la vía interoceánica, prometiendo “trabajar con usted para salvaguardar aún más la seguridad del Canal de Panamá, un pilar vital del comercio para los Estados Unidos y para el mundo”. Bajo otras circunstancias —distintas al prolongado acoso que sufrimos durante la primera mitad del año por parte del presidente norteamericano a causa de este asunto—, sus palabras serían bien recibidas. Pero queda claro que la vía sigue en su agenda, por lo que debemos estar atentos, porque si algo ha demostrado Washington es que el Canal continúa siendo visto como parte de su patrimonio y que persiste el empeño por recuperarlo o sacar ventaja. Este mensaje puede servir para recordar la importancia de preservar nuestra soberanía e invitarnos a mantener una vigilancia responsable y una relación constructiva que asegure el respeto mutuo y los intereses de Panamá.