Hoy por Hoy: CSS, una gestión marcada por la negligencia y el caos

La administración de la Caja de Seguro Social (CSS) bajo la dirección de Enrique Lau Cortés ha demostrado una incapacidad alarmante para cumplir con su deber fundamental: proteger la salud de los asegurados. No es suficiente culpar a las gestiones pasadas por la crisis actual; esta administración ha fallado en su misión y ha exacerbado un sistema ya colapsado. La escasez crítica de insumos en la UCI del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid es un testimonio devastador de esta ineptitud. Cuando los pacientes más vulnerables no tienen acceso a lo esencial para su supervivencia, estamos ante una tragedia que clama justicia. La ineficiencia y la indiferencia que han caracterizado esta gestión son inadmisibles. Es un escándalo que las vidas humanas se pongan en peligro por la falta de insumos básicos y la negligencia en la reparación de equipos vitales. El reto para el nuevo gobierno es titánico: no solo debe devolver el derecho a la salud al pueblo panameño, sino también restaurar la confianza en una institución que hoy representa el fracaso y la desidia. La CSS necesita un cambio radical, y lo necesita ahora.