Hoy por hoy: CSS, urgen soluciones realistas

Escuchar audio noticia

El presidente de la República lleva adelante reuniones con gremios, sindicatos y políticos para abordar, no solo el tema de los problemas que afronta la Caja de Seguro Social (CSS), sino potenciales soluciones. Esto significa que las personas medianamente informadas conocen esos problemas y los que son parte de la directiva de la institución lo tienen bastante más claro. Las reuniones que celebra el presidente deben servir, efectivamente, para encontrar soluciones, aunque es posible que haya disensos importantes en la búsqueda de soluciones, pero es algo que es de esperar en un tema tan complejo y con tantos actores que quieren hacer sus propios aportes. Pero no basta con oponerse a lo que ya hay sobre la mesa. Para ahorrar tiempo y esfuerzos, los que asisten a esas reuniones, además de expresar sus desacuerdos sobre potenciales arreglos, deberían llevar sus propias propuestas, alternativas u opciones –sustentarlas y explicarlas– frente a lo existente o ante potenciales soluciones que, a la luz de argumentos plausibles, pueden ser objeto de consideración. En otras palabras, no basta con oponerse, lo ideal sería proponer salidas a la crisis, en el entendido de que pueden o no ser aceptadas por la mayoría o desarticuladas por soluciones más viables.