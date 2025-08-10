Panamá, 10 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Cuando el bolsillo decide la escuela

    Redacción de La Prensa

    En los últimos cinco años, 35 mil 919 estudiantes han migrado de colegios particulares a escuelas oficiales, un fenómeno impulsado principalmente por el desempleo y el encarecimiento de las matrículas. Aunque las familias valoran la calidad y formación que ofrecen muchos centros particulares, los costos crecientes hacen insostenible para una gran parte de la población mantener a sus hijos en este sistema. La pandemia y la crisis económica agudizaron esta tendencia, dejando al sector particular con menos matrículas y a los padres con la difícil decisión de optar por el sistema oficial, a pesar de sus deficiencias. Esta migración masiva se produce en un contexto en el que la educación pública enfrenta su propio reto: la pérdida de alrededor de 80 días de clases por la huelga de educadores contra la Ley 462, que afectó gravemente la formación de los estudiantes. Este panorama obliga a poner en el centro de la agenda nacional la mejora urgente de la enseñanza pública, para garantizar educación de calidad en todos los niveles y formar la mano de obra calificada que el desarrollo del país exige.

    Redacción de La Prensa


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Docentes denuncian descuentos ‘ilegales’ por más de $200 millones y destituciones. Leer más
    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Mulino está dispuesto a conversar con Panama Ports, pero sostiene que el contrato con ese puerto es ‘lesivo al interés nacional’. Leer más
    • Canal de Panamá construirá la ‘NASA’ del transporte marítimo. Leer más
    • Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste. Leer más