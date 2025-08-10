Hoy por hoy: Cuando el bolsillo decide la escuela

Exclusivo Suscriptores

En los últimos cinco años, 35 mil 919 estudiantes han migrado de colegios particulares a escuelas oficiales, un fenómeno impulsado principalmente por el desempleo y el encarecimiento de las matrículas. Aunque las familias valoran la calidad y formación que ofrecen muchos centros particulares, los costos crecientes hacen insostenible para una gran parte de la población mantener a sus hijos en este sistema. La pandemia y la crisis económica agudizaron esta tendencia, dejando al sector particular con menos matrículas y a los padres con la difícil decisión de optar por el sistema oficial, a pesar de sus deficiencias. Esta migración masiva se produce en un contexto en el que la educación pública enfrenta su propio reto: la pérdida de alrededor de 80 días de clases por la huelga de educadores contra la Ley 462, que afectó gravemente la formación de los estudiantes. Este panorama obliga a poner en el centro de la agenda nacional la mejora urgente de la enseñanza pública, para garantizar educación de calidad en todos los niveles y formar la mano de obra calificada que el desarrollo del país exige.