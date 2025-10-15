Panamá, 15 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Cuando el servicio público deja de servir

    Redacción de La Prensa

    El pago ilegal a los diputados suplentes es solo un síntoma de un mal mayor: la política entendida como un privilegio, no como un servicio. Algo parecido ocurre en embajadas, ministerios e incluso en instituciones supuestamente autónomas, donde no se viola la ley de forma directa, pero se perpetúa la misma lógica de complacencia y beneficio personal.

    El fallo de la Corte Suprema que prohíbe remunerar a suplentes sigue siendo ignorado. Pero el problema no es solo solo jurídico, sino también moral. Hemos normalizado que las leyes se acomoden a conveniencia y que la lealtad política pese más que la honestidad institucional. Así, el Estado se convierte en una maquinaria que se alimenta a sí misma, no en un instrumento al servicio del ciudadano.

    Mientras la política siga siendo una vía para asegurar privilegios, y no una vocación de servicio, los fallos se violarán, la impunidad se perpetuará y el país seguirá pagando la factura de una cultura pública que olvidó su razón de ser. Y no olvidemos que los ciudadanos también financiamos a los partidos políticos para formar cuadros con principios democráticos y educación cívica, no para sostener una clase dirigente que desprecia el sentido del servicio.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam. Leer más
    • IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre. Leer más
    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Tribunal rechaza amparo de la fiscalía en caso de vale digital. Leer más
    • Proceso disciplinario en Coneaupa: secretaria ejecutiva señala vicios legales. Leer más