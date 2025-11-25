Panamá, 25 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Cuando las cúpulas sienten miedo

    Redacción de La Prensa

    ¿A qué le temen quienes proponen recortar el derecho a la libre postulación? ¿Les inquieta que más ciudadanos decidan competir por un escaño sin pedir permiso a un partido? ¿O temen que la Asamblea empiece a reflejar, con mayor fidelidad, la voluntad de los electores y no solo la de las cúpulas?

    Estas preguntas no surgirían si no existiera un intento claro de volver a encerrar la participación política dentro de los muros partidistas. Sin embargo, conviene recordar que la libre postulación no nació como un desafío a los partidos, sino como una corrección necesaria a un sistema que hasta 2004 permitía solo candidaturas partidistas, aunque la Constitución afirmara que el poder emanaba del pueblo.

    La reforma que abrió la puerta a los candidatos independientes no debilitó la democracia: la hizo más coherente. Reconoció que la representación política no debe depender exclusivamente de quienes administran los aparatos partidarios, sino también de quienes quieren servir sin someterse a ellos.

    La Carta Democrática Interamericana es clara: más participación significa más democracia. Y ninguna democracia debería temerle a eso.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gigantes de la construcción se enfrentan por obra de $359 millones para rehabilitar dos tramos de la carretera Panamericana. Leer más
    • La subdirectora legal del Municipio de Panamá fue aprehendida por un caso de supuesto peculado en Conades. Leer más
    • Panamá asume la coordinación de la cuenca del río Sixaola, que comparte con Costa Rica. Leer más
    • Aprehenden a exfuncionaria de Conades en caso de presunto peculado por cerca de $500 mil. Leer más
    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • Meduca inicia capacitación de más de 50 mil docentes rumbo al Verano 2026. Leer más