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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: ¿De nuevo el espionaje?

    Redacción de La Prensa

    La organización Human Rights Watch publicó en junio pasado un informe sobre la venta a varios países –incluido Panamá– de equipos de vigilancia de las comunicaciones. Habría sido vendido por la empresa Circles BG, filial de NSO Group, la misma compañía israelí que creó el software Pegasus, con el que unas, 150 personas en Panamá fueron espiadas ilegalmente durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

    El software de Circles BG presenta las mismas prestaciones de Pegasus, incluso, sumaría otras capacidades, por lo que lo hace un programa extremadamente invasivo.

    Si bien el Estado tiene necesidad de estos equipos para la seguridad nacional y vigilar el crimen organizado, el problema es que en el pasado se usó con fines políticos y hasta personales, lo que genera justificada y razonable desconfianza.

    Aunque no fue este el Gobierno que lo habría comprado, este medio dirigió un cuestionario al ministro de la Presidencia para corroborar tal adquisición y, de ser así, si podía garantizar su uso legal, pero el ministro no respondió.

    Su silencio da paso a la suspicacia, dados los antecedentes del mal uso de equipos de espionaje en el pasado. Solo nos queda la remota esperanza de que esta vez sea bien utilizado.

    Redacción de La Prensa

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