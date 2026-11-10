Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Según un comunicado del Palacio de las Garzas, el presidente de la República abogó por los pequeños y medianos ahorristas de Ueno Bank en su conversación con el nuevo presidente paraguayo. Es un giro acertado. Cuando estalló la crisis, su primera reacción pública fue elogiar a Santiago Peña y destacar su amistad con él, mientras millones de clientes esperaban respuestas.

El caso obliga a examinar cómo se toman las decisiones públicas. Carlos Carvallo dirigió Financiera Ueno antes de que Peña lo nombrara al frente del Banco Central, encargado de supervisarla. ¿Qué vínculos declaró y de qué decisiones se apartó? La crisis puso en riesgo ahorros y fondos públicos destinados a pensiones.

El problema se repite en la región. En Panamá, al menos desde el gobierno de Ricardo Martinelli, cabe preguntarse cuánto pesan las lealtades personales en los nombramientos. La lección de Paraguay es clara. Los reguladores deben declarar sus vínculos y apartarse cuando corresponda. Si el Estado tolera esos conflictos, los ahorristas terminan pagando la cuenta.