Hoy por hoy: Derecho a la educación o condena a muerte

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Durante los últimos 25 años, las cifras oficiales indican que entre 50 y 70 personas, en su mayoría niños, han perdido la vida ahogadas al intentar cruzar los peligrosos ríos o quebradas de la comarca Ngäbe Buglé para asistir a la escuela o regresar a sus hogares. Esta cifra conmovedora es solo un reflejo de la crisis sistemática que enfrenta la región. Los casos más recientes ocurrieron el año pasado con dos niñas que lamentablemente perdieron la vida. Es una crisis donde el derecho a la educación se ha convertido en un riesgo mortal debido al abandono estatal, la marginación étnica y la falta de infraestructura básica. Como siempre, cuando ocurre la tragedia, las autoridades saltan a dar soluciones. El Ejecutivo prometió la construcción de 100 zarzos. El MOP informa que trabajará en 50 zarzos en la primera fase, con un costo de $18 millones. Ese monto contrasta con otro de mayor cuantía, como los $50 millones adicionales que aumentará el subsidio electoral. Mientras, las comunidades más apartadas siguen esperando la infraestructura que salvaría vidas. Es hora de actuar, y rápido, porque se aproximan las lluvias, y esa población vulnerable espera la respuesta para que ninguna vida más se pierda por la negligencia del Estado.