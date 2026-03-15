Panamá, 15 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Derecho a la educación o condena a muerte

    Redacción de La Prensa
    Hoy por hoy: Derecho a la educación o condena a muerte
    Zarzos.

    Durante los últimos 25 años, las cifras oficiales indican que entre 50 y 70 personas, en su mayoría niños, han perdido la vida ahogadas al intentar cruzar los peligrosos ríos o quebradas de la comarca Ngäbe Buglé para asistir a la escuela o regresar a sus hogares. Esta cifra conmovedora es solo un reflejo de la crisis sistemática que enfrenta la región. Los casos más recientes ocurrieron el año pasado con dos niñas que lamentablemente perdieron la vida. Es una crisis donde el derecho a la educación se ha convertido en un riesgo mortal debido al abandono estatal, la marginación étnica y la falta de infraestructura básica. Como siempre, cuando ocurre la tragedia, las autoridades saltan a dar soluciones. El Ejecutivo prometió la construcción de 100 zarzos. El MOP informa que trabajará en 50 zarzos en la primera fase, con un costo de $18 millones. Ese monto contrasta con otro de mayor cuantía, como los $50 millones adicionales que aumentará el subsidio electoral. Mientras, las comunidades más apartadas siguen esperando la infraestructura que salvaría vidas. Es hora de actuar, y rápido, porque se aproximan las lluvias, y esa población vulnerable espera la respuesta para que ninguna vida más se pierda por la negligencia del Estado.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La ATTT investiga el contrato de revisado vehicular digital que está ligado a un familiar del exvicepresidente Gaby Carrizo. Leer más
    • Un total de 795 docentes renunciaron al Meduca por jubilación en lo que va de 2026. Leer más
    • Estas son las ‘mafias’ que se han destapado en la Caja de Seguro Social. Leer más
    • Piden a Mulino sancionar ley que crea idoneidad para profesionales en Relaciones Internacionales. Leer más
    • En el marco de su 70 aniversario en Panamá, Ricardo Pérez presenta la nueva Toyota RAV4.. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Declaran no culpable al dirigente indígena Toribio García. Leer más