Panamá, 02 de mayo del 2026

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    Hoy por hoy: Derrota para el medio ambiente

    Redacción de La Prensa

    La reciente aprobación de la Ley 571 por la Asamblea Nacional representa un retroceso en la protección de los arrecifes coralinos de Panamá. A pesar de que la mayoría de los proyectos anticorrupción importantes fueron dejados de lado, el Legislativo decidió aprobar una norma que flexibiliza las restricciones sobre las intervenciones en los arrecifes y pastos marinos, poniendo en riesgo uno de los ecosistemas más valiosos del país. El diputado Benicio Robinson, quien defendió esta propuesta, lo hizo como un lobo disfrazado de cordero, presentando la ley como una solución necesaria sin tomar en cuenta las implicaciones para el medio ambiente. Mientras la ley mantiene algunas restricciones, permite que el Ministerio de Ambiente autorice intervenciones en los arrecifes, lo cual genera incertidumbre y abre puertas a actividades que podrían dañarlos irreversiblemente. El panorama ahora está en manos del presidente José Raúl Mulino, quien tiene la última palabra para sancionar o vetar la ley. Será en ese momento cuando realmente se vea si Panamá está dispuesto a cuidar sus recursos naturales, o si, en lugar de proteger la biodiversidad, se prioriza el desarrollo sin conciencia ambiental. Tras el fracaso de la lucha contra la corrupción, la Asamblea deja un legado peligroso para el futuro de nuestros corales.


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