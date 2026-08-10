Panamá, 10 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 10 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Descentralización bajo vigilancia

    Redacción de La Prensa
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle

    La descentralización es necesaria para acercar la administración pública a las comunidades y permitir que municipios y juntas comunales respondan con rapidez a sus necesidades. Por eso, el aumento de recursos para la Autoridad Nacional de Descentralización no debe verse, por sí mismo, como algo negativo. Pero los antecedentes obligan a extremar la vigilancia. El presupuesto proyectado para 2027 asciende a $296.4 millones, un 50.1% más que este año, mientras las investigaciones sobre la denominada descentralización paralela ya suman 99 imputados, en su mayoría vinculados a estructuras políticas del período 2019-2024. Panamá no puede repetir esa experiencia, mucho menos en la recta hacia las elecciones de 2029, cuando la propia Asamblea allana el camino al clientelismo con una reforma de su Reglamento Interno que busca facultar a los diputados para gestionar obras y proyectos. Descentralizar no significa repartir dinero sin controles. Cada dólar debe responder a necesidades comprobables, proyectos verificables y estricta rendición de cuentas. Fortalecer la descentralización exige impedir que los recursos públicos vuelvan a convertirse en instrumentos electorales.

    Última Hora

    • 13:09 Google puede alertarte antes de un sismo, pero no en Panamá Leer más
    • 12:47 Fuerte terremoto en Colombia sacude y se siente en Panamá Leer más
    • 11:48 ‘Los contenedores de basura del océano’: la dieta salvaje de los tiburones más temibles Leer más
    • 11:43 Todos necesitan a Trump: cómo Estados Unidos tutela los intereses opuestos de gobierno y oposición en Venezuela Leer más
    • 05:06 De descuentos por ausencias a giras como asistencia: así cambiaron los diputados el Reglamento Interno Leer más
    • 05:05 Tres años bajo fuego: la vida de un panameño en la guerra entre Rusia y Ucrania  Leer más
    • 05:04 Reconfiguración de circuitos vuelve a la Asamblea: San Miguelito perdería una curul y Panamá Oeste ganaría dos  Leer más
    • 05:03 Panamá tiene 4.5 médicos intensivistas por cada 100,000 habitantes: necesita hasta 10 Leer más
    • 05:02 Última reflexión del exdecano Enrique Mendoza: la medicina del futuro exige una nueva sede Leer más
    • 05:02 Las pioneras del código Morse Leer más