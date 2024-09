Hoy por hoy: desidia administrativa, el costo de la inacción en el sistema de salud

Escuchar audio noticia

La desidia y falta de compromiso de las autoridades han costado más que tiempo: han costado vidas. El programa de trasplantes de corazón en Panamá, una esperanza que una vez brilló con el esfuerzo conjunto público y privado de profesionales comprometidos, ha sido abandonado bajo la administración del todavía director de la Caja de Seguro Social. ¿Cómo se explica que en un país donde el primer trasplante fue realizado hace casi una década, hoy el sistema de salud ni siquiera garantice la continuidad de un programa vital? La Ciudad de la Salud, que prometía transformar la atención médica, es ahora un reflejo del fracaso de la administración de Enrique Lau Cortés. No se trata solo de infraestructuras vacías; es una traición al pueblo panameño. La falta de pago de compromisos adquiridos por la Caja, la burocracia y la apatía han condenado a los pacientes a una espera inhumana. No hay tiempo que perder. Las vidas de los enfermos no son una moneda de cambio para la negligencia política. Es urgente una reforma profunda del sistema de salud que garantice el acceso a tratamientos que devuelvan esperanza y vida. ¡Los enfermos han esperado demasiado!